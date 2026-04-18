Las personas que se sienten más infelices tienen esta perspectiva de la realidad y de sí mismas: la psicología lo avala

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Muchas personas que se sienten infelices porque repiten frases que tienen que ver con el cansancio, frustración o una mirada negativa sobre la vida. Según Cottonwood Psychology, el lenguaje cotidiano puede mostrar niveles de estrés y bienestar emocional sin necesidad de grandes confesiones. Las palabras habituales son expresiones claras sobre lo que sentimos y que, en varias ocasiones, evitamos reconocer. Cuando alguien dice siempre lo mismo, no habla solo del presente: también expresa hábitos mentales arraigados. Detectar esas expresiones permite comprender mejor el malestar, revisar creencias antiguas y empezar cambios reales. Por lo tanto, resulta importante escuchar cómo hablamos para lograr el autocuidado personal.

Jennifer Austin, hipnoterapeuta y psicoterapeuta, explica que muchas de estas frases refuerzan pensamientos automáticos dañinos como la falta de valor, aptitudes y baja autoestima. No siempre aparecen en personas deprimidas, pero sí pueden indicar desgaste emocional y miedo al fracaso. «Decir ciertas cosas una y otra vez termina moldeando la percepción de la realidad: si todo sale mal, el mundo parece hostil; si nada vale la pena, desaparece la motivación», menciona la especialista. A su vez, destaca que comprender por qué se repiten estas frases ayuda a sustituirlas por mensajes más honestos, compasivos y útiles para relacionarnos mejor con nosotros mismos y con los demás. Además, las frases más frecuentes que emplean las personas infelices y pesimistas también surgen por una educación rígida y autocríticas repetidas.

Las personas que se sienten más infelices repiten estas frases

Estoy bien, no importa

Esta frase suele aparecer cuando alguien se siente herido, decepcionado o ignorado, pero teme expresarlo. Desde Cottonwood Psychology señalan que muchas personas aprendieron a esconder emociones para evitar conflictos o no parecer demasiado sensibles.

«Decirla una vez no significa nada grave, pero repetirla constantemente sí puede indicar que la persona no se siente segura para pedir respeto, apoyo o comprensión. Es una manera de ocultar el malestar mientras intenta parecer fuerte», sostienen.

Ya no importa

Si bien parece una reflexión madura, a menudo es resignación disfrazada. Después de varios fracasos, discusiones o intentos sin resultados, algunas personas concluyen que esforzarse no sirve de nada.

Jennifer Austin relaciona esta actitud con la indefensión aprendida: cuando alguien cree que no puede cambiar nada, deja de intentarlo incluso si todavía existen opciones. La frase protege del dolor inmediato, pero también apaga la esperanza.

Simplemente estoy cansado

El cansancio físico existe, pero muchas veces esta expresión tapa agotamiento emocional. Es más fácil decir “estoy cansado” que admitir tristeza, ansiedad o vacío interior.

«Quien la repite suele normalizar el estrés y minimizar sus necesidades. Si descansar no mejora la sensación de pesadez, quizá no falte sueño, sino contención emocional, límites sanos o cambios en la rutina», asegura Austin.

Hay gente que está peor

Quienes se sienten más infelices suelen compararse con sufrimientos ajenos, pero puede transformarse en autocensura. La persona siente dolor, aunque se prohíbe reconocerlo porque otros atraviesan problemas mayores.

Desde Cottonwood Psychology advierten que esta idea envía un mensaje interno peligroso: “Lo mío no importa”. Con el tiempo, eso dificulta pedir ayuda y favorece la soledad emocional. Además, mencionan que el dolor no necesita competir para ser válido.

Tengo mala suerte

Cuando alguien atribuye todo lo negativo a la mala suerte, suele sentirse sin control sobre su vida. Jennifer Austin explica que estas frases consolidan la creencia de que el mundo está en contra de uno. Pensar así reduce la iniciativa. Si todo depende de la suerte, ¿para qué cambiar hábitos, aprender algo nuevo o insistir?

Nada me sale bien

Este pensamiento convierte errores puntuales en una verdad absoluta. Un problema laboral, una discusión o un objetivo incumplido pasan a definir toda la identidad de la persona.

Jennifer Austin lo relaciona con la globalización negativa: «El resultado es frustración constante y miedo a probar nuevas oportunidades», afirma.

No soy suficientemente bueno

Es una de las frases más dañinas que suelen repetir quienes se sienten más infelices porque actúa contra la autoestima. Quien la repite suele medir su valor según logros, apariencia, dinero o aprobación externa. Con el tiempo, esa voz crítica se vuelve automática. La persona deja de ver fortalezas reales y solo confirma defectos. Los profesionales destaca trabajar para sustituirla por una mirada más justa y mayor autocompasión.

No debería sentirme así

Muchas personas creen que sentir tristeza o miedo es incorrecto. Entonces se juzgan por tener emociones normales.

Los profesionales de Cottonwood Psychology niegan lo que se siente, no lo elimina, solo añade culpa. «Reconocer emociones incómodas permite gestionarlas mejor. Aceptar no significa resignarse, sino dejar de pelear contra la experiencia interna», concluyen.