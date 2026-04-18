Ayuso alerta del chavismo de Sánchez: «Carcomer las instituciones, atacar a jueces y a periodistas para perpetuarse»

Retorcer las normas de la democracia para perpetuarse en el poder minando el Estado de Derecho, las instituciones constitucionales y la prensa libre para perpetuarse en el poder. Es la hoja de ruta del sanchismo sobre la que ha alertado este sábado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Lo ha hecho en presencia de María Corina Machado, a quien acababa de entregar la Medalla de Oro de la Comunidad en un acto en el que también se ha condecorado al presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González, con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. Esta última distinción la ha recogido la hija menor de Edmundo González, Carolina, ya que él no ha podido asistir por encontrarse hospitalizado.

Ayuso ha denunciado el empeño de Pedro Sánchez por «sembrar el odio civil», «carcomer el sistema público institucional», perseguir «a los medios de comunicación independientes» y generar, en suma, «la tensión que tanto le interesa» para perpetuarse en el poder haciendo «imposible la alternancia» en las urnas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha equiparado las estrategias de Pedro Sánchez con la deriva autoritaria que condujo a Venezuela a la dictadura chavista.

«Hoy mismo [por este sábado], el presidente de España llamaba desde Barcelona a hacer lo que sea por defender la democracia. ¿Qué es lo que sea para defender su poder? ¿Carcomer el sistema público para crear una red clientelar que haga imposible la alternancia, como ocurrió en Venezuela? ¿Atacar a los jueces, a los medios de comunicación independientes?», ha alertado la presidenta madrileña.

Ha censurado que Sánchez pretenda «darnos lecciones» formando parte «de quienes tienen divididos a sus pueblos». «Nos hablan de seguridad los que proclaman los narcoestados que todo lo corrompen», ha dicho Ayuso. «Nos dan lecciones –ha subrayado Ayuso en referencia a Sánchez y a Zapatero– los que hace un año eran cómplices del régimen chavista y ganaban dinero con el pueblo de Venezuela cuando sabían que había hambruna, desaparecidos, presos políticos encarcelados y asesinados en las cárceles». «Muchos aún siguen en las cárceles», ha remarcado la presidenta madrileña. «Y mientras, ellos ganando cantidades ingentes de dinero, mientras Venezuela se exiliaba a destinos como Madrid buscando libertad».

En plena ofensiva del sanchismo contra los jueces que tienen acorralado al Gobierno por la corrupción –con Begoña Gómez procesada por cuatro delitos–, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha advertido que «la democracia sin ley es revolución y tiranía, la democracia sin Estado de Derecho se convierte en una cueva de ladrones».

Y ha denunciado también otra de las estrategias desplegadas por el Gobierno de Sánchez, la memoria democrática, como un instrumento más para manipular a la sociedad y retorcer, a la postre, unas elecciones en condiciones de igualdad. «Hacen del recuerdo de cada uno memoria impuesta por ley de memoria totalitaria, y lo hacen para no responsabilizarse de la corrupción y de la mala gestión, sembrando el odio civil, el agrario histórico identitario, la tensión que tanto les conviene».

Isabel Díaz Ayuso ha afeado a Sánchez que organizara el foro internacional de ultraizquierda en Barcelona cuando supo que María Corina Machado iba a ser condecorada por la Comunidad de Madrid. Considera que fue una contraprogramación de Sánchez para hacerse autobombo en Barcelona junto a líderes comunistas internacionales –entre ellos el terrorista colombiano Gustavo Petro–. Ayuso ha destacado que «Venezuela ha sufrido terriblemente los efectos devastadores del comunismo, el socialismo del siglo XXI que hoy está de guateque en Barcelona», con Pedro Sánchez al frente.