Alerta en España: retiran un salmón ahumado de un supermercado famoso por listeria y piden no consumirlo de inmediato

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha activado una alerta tras detectar la posible presencia de listeria monocytogenes en un lote de salmón ahumado noruego con pistacho de la marca Deluxe, distribuido por Lidl. El producto afectado corresponde al lote LC22606501, con fecha de caducidad del 18 de abril, y se habría comercializado principalmente en Canarias, aunque no se descartan redistribuciones a otras comunidades.

Las autoridades sanitarias han ordenado la retirada inmediata del producto después de la alerta alimentaria sobre el salmón y recomiendan a los consumidores que lo hayan adquirido que no lo consuman bajo ninguna circunstancia y lo devuelvan al punto de venta. En caso de ingesta y aparición de síntomas como fiebre, vómitos o diarrea, se aconseja acudir a un centro médico.

La alerta se ha emitido a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) y la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rasff), en el marco de la vigilancia de seguridad alimentaria en la Unión Europea.

La listeria puede provocar listeriosis, una infección especialmente peligrosa en embarazadas, personas mayores y pacientes inmunodeprimidos, ya que se trata de un alimento listo para consumir que no requiere cocción previa.

Producto afectado

La alerta se centra en el salmón ahumado noruego con pistacho de la marca Deluxe, distribuido por Lidl en envases de 100 gramos. El lote implicado es el LC22606501, con fecha de caducidad del 18 de abril.

Distribución y retirada

Según la información disponible, las unidades afectadas se habrían comercializado principalmente en Canarias. La empresa ha confirmado la retirada del producto y ha solicitado a los consumidores que lo devuelvan en el punto de venta.

No obstante, las autoridades no descartan que haya podido existir redistribución a otras comunidades autónomas.

Recomendación a los consumidores

Las autoridades sanitarias recomiendan no consumir el producto bajo ninguna circunstancia. En caso de haberlo ingerido y presentar síntomas, se aconseja acudir a un centro médico.

Síntomas a vigilar

Fiebre.

Vómitos .

. Diarrea.

¿Qué es la listeria?

La listeria monocytogeneses una bacteria que puede causar listeriosis, una infección alimentaria que puede ser grave en determinados grupos de riesgo.

Grupos más vulnerables

Mujeres embarazadas .

. Personas mayores.

Personas inmunodeprimidas.

Riesgo en alimentos listos para consumir

El riesgo es mayor en productos como el salmón ahumado, ya que se consumen sin cocción previa, lo que impide eliminar posibles bacterias mediante calor.