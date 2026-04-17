La AEMET y los meteorólogos coinciden: llega el fenómeno ‘Superniño’ a España y no estamos preparados

Llega el fenómeno del Superniño a España y no estamos preparados para lo que podría pasar, la AEMET y los meteorólogos coinciden con un importante cambio de tendencia. Cuando tenemos una de las primaveras más inestables de los últimos tiempos, que llega después del invierno más lluvioso desde hace años, parece que ya miramos al verano con otros ojos. Lo esperamos con cierto respeto ante una serie de cambios que pueden dejarnos en una situación del todo inesperada en estas próximas jornadas.

Tocará estar muy pendientes de una serie de cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más. Tocará ver qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que quizás tendremos que afrontar un cambio de ciclo inesperado. Es hora de conocer un poco mejor qué es lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a algunas situaciones que pueden ser esenciales y que, sin duda alguna, acabará afectándonos en estos días que tenemos por delante. Los meteorólogos coinciden con una previsión del tiempo de la AEMET que puede acabar siendo especialmente peligrosa, con un fenómeno para el que no estamos preparados.

Los meteorólogos coinciden con la AEMET

Los expertos en el tiempo no dudan en intentar adelantarse ante lo que está a punto de pasar en breve. Tendremos que empezar a ver llegar una serie de situaciones que pueden convertirse en un problema para algunos. Es momento de conocer lo que podría pasar en breve.

Con la mirada puesta a una serie de situaciones que pueden convertirse en una manera de prepararnos para la llegada de una nueva estación que parece que tampoco será como esperaríamos, sino más bien todo lo contrario. Nos enfrentamos a una novedad importante que acabará marcando estas jornadas.

Es hora de ver este fenómeno con otros ojos, con una situación que podría acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Un cambio de ciclo que hasta la fecha nunca hubiéramos tenido en consideración, llega un cambio de tendencia que será extraordinaria.

Del niño vamos a pasar al Superniño, un calificativo que nos advierte de la fuerza con la que está a punto de llegar un destacado cambio de tendencia que puede ser el que nos afectará de lleno. En estos días en los que cada detalle cuenta y puede ser esencial.

Llega el fenómeno del Superniño España para el que no estamos preparados

Los expertos no dudan en advertir lo que llega a España un fenómeno que puede cambiarlo todo, un Superniño que traerá unas temperaturas y unas consecuencias que pueden ser claves que hasta el momento nunca hubiéramos ni imaginado en estos días.

Tal y como nos explican los expertos de El Tiempo: «La señal ya es clara. Tras meses dominados por La Niña, el sistema climático global ha entrado en una fase de neutralidad del ENSO, un estado de transición que, lejos de estabilizarse, apunta hacia un cambio de gran alcance. Las previsiones más recientes coinciden en una idea clave: El Niño está en camino y podría consolidarse en los próximos meses, con riesgo de evolucionar hacia un Superniño. No se trata de una evolución menor. Si los escenarios actuales se cumplen, el planeta podría enfrentarse a un episodio de El Niño moderado o incluso muy intenso antes de que termine el año».

Siguiendo con la misma explicación: «Los modelos climáticos coinciden en que el fenómeno comenzará a hacerse evidente durante el verano del hemisferio norte. Inicialmente, lo haría con una intensidad débil. Pero el verdadero interrogante está en lo que ocurrirá después. De cara al otoño, las probabilidades apuntan a una intensificación progresiva. En algunos escenarios, el evento podría alcanzar una categoría moderada o fuerte, con anomalías térmicas superiores a 1,5 ºC en el Pacífico ecuatorial. Y no es el único aviso. El conjunto de modelos también contempla una posibilidad menos probable, pero significativa: que el episodio evolucione hacia un Superniño, con impactos mucho más amplios».

La preocupación puede ser máxima para estos expertos: «No todos los episodios de El Niño tienen la misma intensidad. Algunos años, el calentamiento del océano es especialmente fuerte y se mantiene durante más tiempo de lo habitual. Cuando ocurre algo así, los climatólogos utilizan el término Superniño. Este tipo de eventos se caracteriza por anomalías superiores a 2 ºC en el Pacífico ecuatorial. En los escenarios más extremos, incluso pueden alcanzarse valores cercanos a los 2,5 ºC, como apuntan algunas simulaciones recientes. Aunque son poco frecuentes, sus efectos son especialmente intensos. En las últimas décadas, episodios como los de 1982-1983, 1997-1998 o 2015-2016 alteraron profundamente los patrones meteorológicos del planeta».