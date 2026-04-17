Cielo poco nuboso y temperaturas en ascenso hoy en Zaragoza, según AEMET

Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas en toda la provincia, aunque en el extremo suroccidental del sistema Ibérico se espera algo de nubosidad de evolución diurna. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, mientras que las máximas ascenderán. El viento será flojo, predominando del sur y este por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo nublado y calor agradable

El cielo de Zaragoza se despereza lentamente esta mañana, con un manto de nubes que se asoma tímidamente. Las temperaturas rondan los 12 grados y aunque la sensación térmica puede descender hasta los 11, no se prevén lluvias que empañen la jornada. A medida que el sol se eleva, la brisa suave acompaña el despertar de la ciudad, con un viento que apenas roza los 6 km/h.

Ya por la tarde, el termómetro alcanzará los 30 grados, ofreciendo un calor agradable, aunque la humedad puede hacer que el ambiente se sienta un poco cargado. Con el sol brillando hasta las 20:46, hay tiempo suficiente para disfrutar de un paseo al aire libre. La tarde se presenta tranquila, sin riesgo de precipitaciones, ideal para disfrutar de la calidez del verano en Zaragoza.

Calatayud: nubes grises y viento fuerte

Las nubes grises se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. A medida que amanece, el viento comienza a soplar con fuerza, mientras la temperatura se mantiene fresca, rondando los 9 grados. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo permanezca cubierto, con una máxima que alcanzará los 29 grados, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad.

La mañana se presenta tranquila, pero la tarde traerá consigo un cambio notable. Con ráfagas de viento que podrían superar los 30 km/h y una humedad que alcanzará el 85%, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que las condiciones pueden volverse incómodas.

Tarazona: cielo despejado y brisa suave

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 12 y 27 grados. La brisa del noreste, suave y constante, acompañará la jornada, sin probabilidades de lluvia que puedan alterar los planes.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. La sensación térmica será agradable, lo que invita a aprovechar cada momento en la ciudad.