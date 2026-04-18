Incredulidad en los puertos de Galicia: el increíble viaje de un pez marcado hace 10 años en Cabo Verde que ha terminado en redes gallegas

Un atún patudo marcado en Cabo Verde en 2016 ha reaparecido casi diez años después en el Atlántico. Este hallazgo ha provocado la incredulidad en los puertos de Galicia: es el increíble viaje de un pez marcado hace 10 años en Cabo Verde que ha terminado en redes gallegas. Un atún patudo (Thunnus obesus) marcado en agosto de 2016 en aguas cercanas a Cabo Verde ha sido capturado de nuevo casi una década después en el océano Atlántico, en una zona ecuatorial situada a miles de kilómetros del punto de liberación original. El hallazgo se ha producido a bordo del palangrero de superficie Escualo Cuatro, con base en Galicia, en una captura que ha sido calificada como un «hito científico» por el sector pesquero.

El ejemplar portaba la misma etiqueta roja colocada en la segunda aleta dorsal durante su marcaje inicial, un sistema utilizado en programas internacionales de seguimiento de túnidos impulsados por el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (Iccat).

Una captura a más de 1.600 kilómetros

Según los datos recopilados, el atún fue recapturado el pasado 30 de marzo en un punto del Atlántico situado a gran distancia de su zona original de marcaje: aproximadamente 1.600 kilómetros al suroeste de Monrovia (Liberia), unos 1.680 kilómetros al noreste de Fortaleza (Brasil) y alrededor de 1.670 kilómetros al sur de Cabo Verde.

La posición confirma los amplios desplazamientos de esta especie altamente migratoria, capaz de recorrer grandes distancias a lo largo de su ciclo de vida.

Donación al Instituto de Oceanografía

Tras la captura, el ejemplar ha sido donado al Instituto Español de Oceanografía (IEO), que lo analizará en su centro de Vigo en los próximos días. El objetivo es estudiar su crecimiento, migración y comportamiento durante los casi diez años que ha permanecido en libertad.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha destacado la importancia del hallazgo y ha subrayado que se trata de «un ejemplo claro de cómo la colaboración entre el sector pesquero y la ciencia impulsa una gestión más sostenible de los recursos marinos».

Un programa de seguimiento de túnidos

El atún formaba parte del Programa de Marcado de Túnidos del Atlántico, una iniciativa científica coordinada por la ICCAT y cofinanciada por la Unión Europea, en la que participan múltiples países y centros de investigación.

En total, decenas de miles de atunes tropicales fueron marcados entre 2016 y años posteriores en distintas zonas del Atlántico con el objetivo de mejorar el conocimiento sobre sus migraciones, crecimiento y mortalidad natural, datos clave para la gestión de las pesquerías.

Un «hito histórico» para la flota gallega

Desde la organización de productores a la que pertenece el buque, el hallazgo ha sido calificado como un «hito histórico». La entidad ha felicitado a la tripulación del Escualo Cuatro por la correcta notificación de la captura y la conservación del ejemplar, que permitirá su análisis científico.

El buque, de 40 metros de eslora y con base en La Coruña, forma parte de la flota de palangre de superficie gallega, uno de los sectores más implicados en la recuperación de marcas científicas en el Atlántico.

La importancia de la ciencia colaborativa

Los investigadores del IEO destacan que este tipo de recapturas proporciona información clave sobre el comportamiento de los túnidos en mar abierto, incluyendo sus rutas migratorias y su velocidad de crecimiento.

Casos como este refuerzan la utilidad de los programas de marcaje, en los que participan pescadores profesionales de distintos países que colaboran activamente con la comunidad científica en la recopilación de datos.

La recaptura de este atún patudo, casi diez años después de su marcaje inicial, supone uno de los casos más prolongados registrados en este tipo de estudios en el Atlántico, y permitirá mejorar los modelos científicos sobre la evolución de la especie en su entorno natural.