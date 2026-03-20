La Ley Laboral y el TS coinciden y lo avalan: la pausa para desayunar y tomarte el café cuenta como tiempo de trabajo

El Tribunal Supremo ha aclarado una cuestión que en muchas empresas generaba dudas desde la implantación obligatoria del registro horario , y que tiene que ver con la pausa que los trabajadores se toman para el desayuno o para tomar café, y si esta puede computarse como tiempo efectivo de trabajo. Y parece que así es, siempre y cuando así lo recoja un acuerdo previo o una condición consolidada. El alto tribunal subraya además que el sistema de fichaje no puede utilizarse para modificar derechos laborales ya existentes.

La resolución estima los recursos presentados por los sindicatos CCOO, UGT y SECB frente a una sentencia anterior de la Audiencia Nacional. El caso afecta a empleados de una gran entidad bancaria con horario rígido que no tienen categoría de jefe, aunque el criterio fijado por el Supremo tiene alcance general. El eje de la decisión es claro:, ya que el registro de jornada es un mecanismo de control y transparencia, pero no una herramienta para redefinir unilateralmente qué se considera tiempo trabajado.

La pausa para desayunar o tomar café puede ser tiempo de trabajo

En la empresa afectada existía un acuerdo firmado en 1991 que reconocía la pausa para el desayuno o para tomar café como tiempo efectivo de trabajo. Durante años se aplicó sin controversia. La situación cambió cuando se implantó un nuevo sistema digital de registro horario y la compañía interpretó que el fichaje debía reflejar únicamente el tiempo de presencia estricta. A partir de ahí, la empresa dejó de computar esos minutos como trabajo efectivo. La controversia llegó a los tribunales y ahora el Supremo fija doctrina: la obligación legal de registrar la jornada no habilita a eliminar condiciones laborales que estaban reconocidas por pacto.

El margen de 15 minutos en el fichaje

La sentencia también analiza otro aspecto relevante: el margen de hasta 15 minutos tras la hora oficial de inicio para efectuar el marcaje de entrada. Ese periodo venía considerándose tiempo trabajado dentro de las condiciones aplicables a la plantilla. La empresa defendía que el registro debía ajustarse de forma milimétrica al momento real de fichaje. Sin embargo, el Supremo concluye que, si ese margen estaba integrado en las condiciones laborales vigentes, no puede suprimirse por la mera implantación de un sistema tecnológico. En esencia, el tribunal establece que el registro horario debe reflejar la jornada, pero no puede convertirse en un instrumento para alterar su contenido.

El papel del registro de jornada

Desde 2019, todas las empresas están obligadas a llevar un control diario de la jornada laboral. La medida se introdujo con el objetivo de combatir las horas extraordinarias no declaradas y garantizar mayor transparencia. No obstante, la sentencia recuerda que esta obligación no permite revisar a la baja derechos consolidados. El fichaje es un medio de control, no una vía para modificar acuerdos colectivos ni prácticas reconocidas.

La valoración del abogado

El abogado Armando García López, que ha intervenido en la defensa del caso, interpreta que el fallo refuerza una idea básica del Derecho laboral: los sistemas de control no pueden utilizarse para alterar condiciones previamente pactadas. A su juicio, el registro horario debe servir para asegurar el cumplimiento de la jornada, no para reducirla artificialmente cuando existen acuerdos vigentes. El letrado también apunta a un problema estructural que va más allá del caso concreto. Según datos de la Encuesta de Población Activa, durante años una parte significativa de las horas extraordinarias no se registraban ni se retribuían. Aunque la implantación del fichaje obligatorio ha mejorado la situación, considera que todavía existe un volumen relevante de horas extra que no quedan reflejadas.

Qué implica esta decisión

Aunque la resolución se refiere a un banco concreto, pero lo cierto es que el criterio que se ha aplicado es perfectamente extrapolable a otras empresas dado que en prácticamente todas se realiza esa pausa para desayunar o para tomar un café. Entonces, si un convenio colectivo, un acuerdo interno o una condición consolidada reconoce una pausa como tiempo efectivo, la implantación de un sistema digital de control no puede eliminar ese derecho sin negociación tal y como ha quedado ahora reflejado por el Tribunal Supremo.

Esto tampoco quiere decir que tengamos que echar mano a este caso para justificar cualquier pausa. De hecho, la sentencia no significa que todas las pausas para el café sean automáticamente tiempo trabajado. Es importante tener en cuenta que dependerá de lo que establezca cada marco laboral. Pero sí deja claro que, cuando ese derecho existe, no puede desaparecer por la simple actualización del sistema de fichaje.

En definitiva, el Supremo recuerda que la tecnología no modifica el contenido de los derechos laborales. El control horario es obligatorio, pero su función es registrar la jornada, no redefinirla y si ya existe un acuerdo previo o un convenio que refleje que parar 10, 15 o 20 minutos para desayunar significa que entra dentro del tiempo de trabajo, eso no puede cambiar.