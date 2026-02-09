Hace 12 años la ex mujer de Elon Musk reveló su mayor secreto para hacerse millonario y es la mejor técnica

Elon Musk acaba de convertirse en la primera persona de la historia cuyo patrimonio supera los 800.000 millones de dólares, después de que SpaceX adquiriera xAI. Ante este hito, muchas personas se preguntan cuál es la clave de su éxito, y parece que Justine Musk, escritora canadiense de literatura fantástica y pareja del empresario entre los años 2000 y 2008, tiene la respuesta. En una charla TEDx celebrada en 2014, habló sobre la mentalidad que, bajo su punto de vista, permitió a Elon Musk desarrollar algunas de las empresas más revolucionarias del siglo XXI.

Durante su intervención, Justine Musk explicó que Elon Musk protegía su tiempo, su atención y su energía con una disciplina férrea. «Decía que no a las personas que querían su tiempo, su atención y su energía. Decía que no de una forma que protegía sus recursos para poder canalizarlos hacia sus propios objetivos», afirmó la escritora. En su opinión, detrás de cada «no» existe una firmación clara y consciente de aquello que realmente se desea construir.

La clave del éxito de Elon Musk

Esta idea, aparentemente sencilla, se ha convertido en uno de los mantras más repetidos cuando se analiza la trayectoria del multimillonario. En un entorno donde el éxito suele asociarse con una agenda saturada, Elon Musk demuestra que utilizar el «no» como herramienta de enfoque puede ser una gran ventaja competitiva.

Por otro lado, Justine Musk subrayó que la capacidad de decir «no» estaba estrechamente relacionada con la obsesión con su objetivo. Para la escritora, esta forma de actuar responde a lo que denominó la «psicología de la oposición»: la habilidad de resistirse a la presión social, a las expectativas externas y a la necesidad de agradar. No se trata simplemente de rechazar, sino de asumir las consecuencias emocionales y sociales de hacerlo.

Desde el punto de vista psicológico, la capacidad de decir «no» es un mecanismo de supervivencia. Sin embargo, en muchas culturas se asocia con mala educación, lo que ha llevado a que muchas personas prioricen la aceptación y la complacencia sobre el enfoque y la autodeterminación.

En este contexto, la figura de Elon Musk muestra una capacidad extraordinaria para concentrarse únicamente en lo esencial. Este enfoque forma parte de la cultura interna de las empresas que dirige, como Tesla y SpaceX, donde la experimentación y la tolerancia al error forman parte del proceso creativo, pero siempre dentro de un marco de objetivos muy claros. El magnate ha defendido en numerosas ocasiones que «si las cosas no están fallando, no estás innovando lo suficiente».

La psicología moderna ha desarrollado técnicas para decir «no» minimizando el impacto negativo que conlleva. Una de las más conocidas es el llamado «sándwich positivo», que consiste en enmarcar la negativa entre dos mensajes constructivos para recuperar el poder del «no» sin dañar las relaciones personales o profesionales. En definitiva, la historia de Elon Musk pone de relieve una lección muy valiosa: establecer límites claros es uno de los actos más poderosos para avanzar.

