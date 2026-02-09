Hace 12 años la ex mujer de Elon Musk reveló su mayor secreto para hacerse millonario y es la mejor técnica
Elon Musk acaba de convertirse en la primera persona de la historia cuyo patrimonio supera los 800.000 millones de dólares, después de que SpaceX adquiriera xAI. Ante este hito, muchas personas se preguntan cuál es la clave de su éxito, y parece que Justine Musk, escritora canadiense de literatura fantástica y pareja del empresario entre los años 2000 y 2008, tiene la respuesta. En una charla TEDx celebrada en 2014, habló sobre la mentalidad que, bajo su punto de vista, permitió a Elon Musk desarrollar algunas de las empresas más revolucionarias del siglo XXI.
Durante su intervención, Justine Musk explicó que Elon Musk protegía su tiempo, su atención y su energía con una disciplina férrea. «Decía que no a las personas que querían su tiempo, su atención y su energía. Decía que no de una forma que protegía sus recursos para poder canalizarlos hacia sus propios objetivos», afirmó la escritora. En su opinión, detrás de cada «no» existe una firmación clara y consciente de aquello que realmente se desea construir.
La clave del éxito de Elon Musk
Esta idea, aparentemente sencilla, se ha convertido en uno de los mantras más repetidos cuando se analiza la trayectoria del multimillonario. En un entorno donde el éxito suele asociarse con una agenda saturada, Elon Musk demuestra que utilizar el «no» como herramienta de enfoque puede ser una gran ventaja competitiva.
Por otro lado, Justine Musk subrayó que la capacidad de decir «no» estaba estrechamente relacionada con la obsesión con su objetivo. Para la escritora, esta forma de actuar responde a lo que denominó la «psicología de la oposición»: la habilidad de resistirse a la presión social, a las expectativas externas y a la necesidad de agradar. No se trata simplemente de rechazar, sino de asumir las consecuencias emocionales y sociales de hacerlo.
Desde el punto de vista psicológico, la capacidad de decir «no» es un mecanismo de supervivencia. Sin embargo, en muchas culturas se asocia con mala educación, lo que ha llevado a que muchas personas prioricen la aceptación y la complacencia sobre el enfoque y la autodeterminación.
En este contexto, la figura de Elon Musk muestra una capacidad extraordinaria para concentrarse únicamente en lo esencial. Este enfoque forma parte de la cultura interna de las empresas que dirige, como Tesla y SpaceX, donde la experimentación y la tolerancia al error forman parte del proceso creativo, pero siempre dentro de un marco de objetivos muy claros. El magnate ha defendido en numerosas ocasiones que «si las cosas no están fallando, no estás innovando lo suficiente».
La psicología moderna ha desarrollado técnicas para decir «no» minimizando el impacto negativo que conlleva. Una de las más conocidas es el llamado «sándwich positivo», que consiste en enmarcar la negativa entre dos mensajes constructivos para recuperar el poder del «no» sin dañar las relaciones personales o profesionales. En definitiva, la historia de Elon Musk pone de relieve una lección muy valiosa: establecer límites claros es uno de los actos más poderosos para avanzar.
Las mejores frases
- «Cuando algo es lo suficientemente importante, lo haces incluso si las probabilidades no están a tu favor».
- «El fracaso es una opción. Si las cosas no están fallando, no estás innovando lo suficiente».
- «La persistencia es muy importante. No debes rendirte a menos que te veas obligado a hacerlo».
- «Creo que es posible que la gente común elija ser extraordinaria».
- «Algunas personas no disfrutan del cambio, pero necesitas aceptarlo si la alternativa es el desastre».
- «Si te levantas por la mañana y piensas que el futuro va a ser mejor, es un día brillante. Si no, no lo es».
- «Constantemente pienso en cómo se pueden hacer mejor las cosas».
- «Es importante tener retroalimentación negativa y escucharla con atención».
- «La innovación consiste en decir no a mil cosas».
- «No quiero ser presidente de nada. Prefiero construir cosas».
- «La vida es demasiado corta para rencores a largo plazo».
- «Si algo es importante para ti, aunque las probabilidades estén en tu contra, debes intentarlo».
- «La marca es solo una percepción, y la percepción coincidirá con la realidad con el tiempo».
- «Creo que debemos aspirar a ser una civilización multiplanetaria».
- «El primer paso es establecer que algo es posible; luego la probabilidad ocurrirá».
- «Toma riesgos ahora y haz algo audaz. No te arrepentirás».
- «La gente trabaja mejor cuando sabe cuál es el objetivo y por qué».
- «Prefiero ser optimista y estar equivocado que pesimista y tener razón».
- «No es buena idea planificar productos basándose en encuestas».
- «La paciencia es una virtud, y estoy aprendiendo paciencia. Es una lección dura».
- «Si necesitas inspiración, no deberías hacer una startup».
- «La mayoría de las cosas importantes en la vida implican perseverar más allá del momento en que parece que no va a funcionar».
- «Creo que el futuro será mucho más interesante que el pasado».
- «El camino hacia la oficina del CEO debería pasar por el taller y la línea de producción».