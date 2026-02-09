Tensión en un barrio de Palma: la Policía reduce a un hombre fuera de sí armado con un hacha

Un barrio situado en la zona de Ponent de Palma fue escenario el pasado jueves de una jornada marcada por la tensión y la inquietud vecinal, después de que se produjera un grave incidente que obligó a intervenir a agentes de la Policía Nacional. Los hechos se desencadenaron cuando los efectivos policiales tuvieron que enfrentarse a un hombre que se encontraba fuera de control y que, por causas que no han trascendido, portaba un hacha, lo que generó una situación de alto riesgo.

La presencia del individuo armado provocó una notable alarma entre los residentes de la zona, que siguieron los acontecimientos con preocupación desde las inmediaciones. El despliegue policial y la gravedad de la escena no pasaron desapercibidos para los vecinos, que observaron cómo la intervención se prolongaba mientras los agentes trataban de controlar la situación y evitar consecuencias mayores.

Finalmente, la actuación policial se centró en el domicilio del propio hombre, donde varios agentes consiguieron reducirlo tras momentos de máxima tensión. En el interior de la vivienda, los policías localizaron además un rifle y varios arpones que el varón tenía guardados, lo que incrementó la peligrosidad del episodio y obligó a extremar las medidas de seguridad durante la intervención.

Ante la negativa inicial del individuo a deponer su actitud, los agentes se vieron obligados a desenfundar sus armas reglamentarias como medida disuasoria, con el objetivo de que el hombre soltase el hacha que portaba en ese momento. Esta acción resultó clave para lograr que la situación no fuera a más y poder proceder a su reducción sin que se produjeran daños personales.

Una vez controlado el incidente, el hombre fue trasladado a un centro hospitalario, donde quedó ingresado para ser sometido a una evaluación psiquiátrica.