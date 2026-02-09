Soy veterinario y estas son las 3 mejores razas de perro para vivir en un piso: ni beagle ni labrador

¿Cuáles son las mejores razas de perro para vivir en un piso? Esta es una pregunta que se hacen muchos amantes de los animales que quieren una mascota para su hogar y tienen dudas al respecto. Varios expertos han respondido a la pregunta del millón citando a los mejores animales para poder tener en tu hogar. Consulta en este artículo cuáles son las mejores razas de perro para vivir en un piso.

En un artículo publicado en su página web, la clínica veterinaria de Santa Elena, situada en Zamora, informa sobre la mejor raza de perro para convertir un piso en un espacio ideal. Para ello, hay que tener en cuenta ciertos factores como el tamaño del perro, el comportamiento en interiores, la energía, la necesidad de ejercicio, la compatibilidad con las personas u otros animales e importante: los requisitos de mantenimiento y aseo.

Así que lo mejor para un perro será elegir la raza que cumpla con estas características para que esté en el mejor hábitat posible. Esta clínica veterinaria ha informado sobre las mejores razas de perro para poder estar en un piso de tamaño medio en España, todo con el objetivo de dotar de «un espacio cómodo para tu perro dentro del apartamento, donde pueda relajarse y sentirse seguro». Esto puede ser importante para poder controlar los ladridos, para así evitar conflictos con los vecinos cercanos.

La mejor raza de perro para un piso

Chihuahua

El chihuahua es el perro más recomendable para tener en un piso, y más si este espacio no es muy grande. «Los chihuahuas son una de las razas más pequeñas del mundo, lo que los hace perfectos para vivir en un piso. Son perros valientes, inteligentes y afectuosos, aunque pueden ser territoriales», informan los expertos de esta clínica veterinaria. Estos perros no suelen pasar de los 3 kilos y tienen una gran adaptabilidad en los interiores.

Bichón frisé

La raza bichón frisé es otra de las que recomiendan los veterinarios para estar en un piso. Su peso es de entre 5 y 10 kilos y su mayor ventaja es la facilidad de adiestramiento y que se caracterizan por su bajo nivel de muda de pelo. «Esta raza es conocida por ser amigable y fácil de adiestrar, lo que la convierte en una gran compañera en espacios reducidos. Además, su tamaño pequeño y su pelaje hipoalergénico son beneficios adicionales para vivir en un apartamento», informan en la clínica Santa Elena.

Yorkshire Terrier

El yorkshire es una de las mejores razas de perro para poder vivir en un piso. Este animal es un clásico de los hogares españoles porque es muy fácil de manejar en espacios reducidos y necesita poco ejercicio diario, ya que su peso está entre los 2 y 4 kilos. «Son perros activos que disfrutan de los paseos diarios, pero debido a su pequeño tamaño, también pueden disfrutar de la vida en interiores. Aunque son pequeños, tienden a ser protectores y alertas, lo que los convierte en excelentes perros de compañía para apartamentos», dicen estos expertos.

¿Qué dice la inteligencia artificial?

Para saber cuáles son las mejores razas de perro para tener en casa, además de los especialistas veterinarios, también hemos preguntado a la inteligencia artificial de Google, Gemini. La IA ha manifestado que estas son las mejores mascotas para tener en casa: