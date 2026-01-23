Un descubrimiento histórico reescribe la biología: hallan animales jamás vistos antes

Hallan animales jamás vistos antes en este descubrimiento histórico que reescribe la biología, de tal forma que quizás nos descubrirá una nueva etapa en este país. Este tipo de elementos pueden acabar siendo las que nos marcarán muy de cerca, con la mirada puesta a una naturaleza que puede alejarnos de lo que sería habitual, para darnos un plus de buenas sensaciones. El universo de la biología que tenemos por delante va cambiando y lo hace de tal forma que puede ir adaptándose en estos días.

Desde Australia llegan noticias esperanzadoras: «Un pequeño tiburón que habita en la Gran Barrera de Coral ha sorprendido a los científicos con su falta de producción de energía mientras se reproduce. La nueva investigación de la Universidad James Cook (JCU) sobre tiburones de charreteras (Hemiscyllium ocellatum) analizó el uso de energía en tiburones hembras en el curso de la reproducción y descubrió que los animales no parecían usar ninguna energía adicional para producir o poner sus huevos. La bióloga marina de la Universidad James Cook, Jodie Rummer, dijo que los hallazgos revisados por pares publicados en la revista científica Biology Open eran interesantes porque generalmente se pensaba que la reproducción era intensiva en energía. «Pensaríamos que con toda la fibra y el tamaño de estos huevos, y por supuesto está creando nueva vida, que eso le costaría energía extra a la madre», dijo el profesor Rummer. Dijo que el equipo de investigadores midió las tasas de actualización de oxígeno, como proxy del metabolismo, en cinco pequeños tiburones charreteras en cautiverio durante una temporada de reproducción».

Siguiendo con la misma explicación: «El profesor Rummer dijo que los tiburones charreteras, llamados así por sus manchas distintivas que parecían piezas decorativas de hombro, no parecían registrar ningún gasto de energía adicional mientras hacían y depositaban los huevos. «Todo se mantuvo notablemente estable, lo que fue realmente sorprendente para nosotros», dijo. «No hubo un aumento metabólico, ningún colapso fisiológico después de que pusieron los huevos». La profesora Rummer dijo que su equipo teorizó que los resultados podrían deberse a una adaptación a la vida en cautiverio. «En la naturaleza, los tiburones charreteras se reproducen estacionalmente; es probable que dependan de las reservas de energía almacenadas», dijo. «En el laboratorio, todo es estable… [es] más o menos un spa de día durante todo el año para estos tiburones. El profesor Rummer dijo que esto podría significar que los tiburones estaban usando la energía de una manera diferente a la mayoría de los animales, describiéndolo como si hubieran cambiado a un modelo de «pago por uso», donde la producción de huevos se alimentaba directamente con sus comidas habituales. «Esto distribuiría el costo entre todos esos gastos metabólicos diarios, en lugar de concentrarlo en este gran resultado, una gran explosión», dijo. «Es como pagar tu hipoteca diariamente en lugar de mensualmente».