La borrasca Marta no da tregua a Galicia: llueve todos los días de la semana

Llueve todos los días de la semana, la borrasca Marta no da tregua en Galicia, la previsión del tiempo de la AEMET no trae buenas noticias. Es momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que, sin duda alguna, podríamos empezar a tener en consideración. Son tiempos de aprovechar al máximo este tipo de detalles que, sin duda alguna, podremos empezar a tener en consideración. Es cuestión de ponerse manos a la obra para conseguir un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días en los que cada detalle cuenta.

Un cambio de ciclo que, sin duda alguna, acabarán marcando una diferencia significativa. En estos días en los que realmente podremos empezar a tener en cuenta ciertos detalles que hasta la fecha no sabríamos que podríamos tener en consideración. Este tiempo que estamos teniendo nos está alejando de lo que sería habitual y nos sumerge en un universo para el que quizás no estamos del todo preparados. Llueve todos los días de una semana que nos deja una previsión del tiempo que, sin duda alguna, deberemos empezar a conocer de una forma o de otra lo que nos está esperando.

Todos los días de la semana podremos empezar a prepararnos para un importante cambio de tendencia. Sin duda alguna, podremos empezar a tener en estos días un cambio de ciclo que puede que tarde un poco más en llegar de lo que nos esperaríamos.

Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar convirtiéndose en un extra de buenas sensaciones. Sin duda alguna, tocará ver qué es lo que puede pasar en una semana en las que esperaríamos. Es hora de conocer un poco mejor qué nos está esperando en estos días en los que empezaremos a ver llegar un importante cambio de ciclo.

Esta semana puede acabar llegando un giro radical en una Galicia que se prepara para lo peores, sino más bien todo lo contrario. Tendremos por delante una situación que no suele ser una constante, sino más bien todo lo contrario. Tocará saber qué es lo que puede pasar en breve en una de las comunidades más afectadas por la lluvia. Galicia tendrá que aguantar el paraguas toda la semana ante un tiempo que puede cambiarlo todo.

No da tregua la borrasca Marta en Galicia

Galicia se prepara para una novedad destacada, la borrasca Marta se centrará en una comunidad autónoma en la que la lluvia está causando estragos. Lo que puede pasar en estos días es un destacado cambio que podría acabar marcando unos días cargados de actividad.

Tal y como nos explican desde la web de la AEMET: «Cielos nubosos y cubiertos. Probables nieblas matinales en zonas elevadas del interior. Precipitaciones, débiles y dispersas por la mañana que serán más frecuentes en zonas de montaña y en el litoral noroeste y generalizadas y localmente moderadas al final de la jornada, cuando pueden ser localmente persistentes en el extremo occidental. Las precipitaciones pueden ir acompañadas de tormentas ocasionales en las zonas de montaña del extremo oriental al final del día. Cota de nieve en ascenso de 900 – 1000 metros a más de 2000 en las montañas de Orense y del sureste de Lugo. Temperaturas mínimas con cambios ligeros. Temperaturas máximas en aumento, más acusado en el sureste. Heladas débiles y dispersas en zonas elevadas de las montañas de Orense y el sureste de Lugo. Vientos flojos y moderados de componente oeste que girarán a sur y suroeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas expuestas del litoral al norte de Finisterre al final del día». Las alertas estarán activadas: «Nevadas durante la madrugada en las montañas de Lugo y Orense. Rachas muy fuertes de viento del suroeste en zonas expuestas del litoral al norte de Finisterre».

Para el resto de España la situación no puede ser peor: «Situación dominada por la circulación atlántica en la Península, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas, siendo menos abundantes en el tercio oriental peninsular y en general poco probables en Cataluña y sureste. Igualmente son poco probables en Baleares, con cielos poco nubosos tendiendo a nuboso. Los mayores acumulados se producirán en el oeste de Galicia, Estrecho, Cádiz y alrededores de las sierras Béticas, pudiendo ser fuertes, persistentes y puntualmente acompañadas de alguna tormenta aislada en esas zonas. Nevará en zonas de montaña del norte y centro peninsular, pero con un aumento de la cota importante de oeste a este, con variaciones durante el día de 1800 a 2500m en la mitad oeste y en 1000 a 1700m en la nordeste. En Canarias poco nuboso o con intervalos nubosos, principalmente en los nortes. Bancos de niebla en regiones de montaña y zonas altas afectadas por la nubosidad y las precipitaciones. Temperaturas máximas en descenso en interiores del nordeste peninsular y en aumento generalizado en el resto de la Península, notable en interiores del extremo sur. Pocos cambios en las islas. Mínimas en descenso en Baleares y nordeste peninsular, con aumentos en la mitad oeste, Canarias y Alborán, que pueden ser notables en el suroeste, y con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en montañas de la mitad norte peninsular, que podrían ser moderadas en Pirineos».