Al banquillo por quedarse 800.000 euros en una fallida venta de guantes quirúrgicos en la pandemia

Un hombre se enfrenta a una petición de cinco años de prisión por presuntamente haberse apropiado de más de 800.000 euros procedentes de una operación de venta de material sanitario en plena pandemia del coronavirus. Los hechos se remontan a uno de los momentos más críticos de la crisis sanitaria, cuando la urgencia y la escasez de suministros marcaron numerosas transacciones comerciales en todo el país.

Según el escrito de acusación, los acontecimientos tuvieron lugar en el mes de mayo de 2020. En esas fechas, el acusado actuó como intermediario en la venta de cinco millones de guantes quirúrgicos destinados a una empresa con sede en Palma. La mercantil palmesana había acordado la adquisición del material con un distribuidor italiano, por un importe que superaba el millón de euros, en una operación que buscaba dar respuesta a la elevada demanda de productos sanitarios.

El pago se realizó a través de una tercera empresa, que transfirió al procesado la cantidad total acordada, una vez descontados los impuestos y las retenciones correspondientes. Sin embargo, y pese a que el dinero fue abonado, la mercancía nunca llegó a entregarse. Con el paso de las semanas y ante la ausencia de los guantes quirúrgicos, el contrato de compraventa terminó siendo rescindido.

Tras la cancelación de la operación, la empresa de la capital balear logró recuperar alrededor de 300.000 euros procedentes de la empresa intermediaria. No obstante, el resto del dinero, que había sido recibido por el acusado, no fue devuelto, lo que dio origen al procedimiento judicial.

El juicio contra este varón dará comienzo este lunes a las 10:00 horas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares, donde se esclarecerán las responsabilidades penales derivadas de estos hechos.