Eivissa, la ciudad de moda para pasar la Navidad

En los últimos tres años, la ciudad de Eivissa ha experimentado una profunda transformación de su oferta navideña, consolidándose como un referente a nivel nacional e internacional. La capital ibicenca se ha erigido en un destino ideal para disfrutar de la Navidad tanto para residentes como para visitantes de otras partes de España o del extranjero.

Bajo el lema Eivissa, ciudad de la Navidad, la programación navideña de la ciudad arrancó oficialmente el pasado 29 de noviembre con el encendido de luces, que incluyó un espectáculo de videomapping proyectado sobre las murallas de la ciudad y acompañado de actuaciones de bailarines, acróbatas y artistas.

Residentes y visitantes pueden disfrutar de una amplia variedad de actividades, como la feria de atracciones, el mercadillo navideño, el concurso de salsa de Navidad y, como novedad de este año, una feria gastronómica en la plaza de Vara de Rey, donde restauradores locales ofrecen interesantes propuestas culinarias.

En total, el Ayuntamiento de Eivissa que lidera Rafa Triguero ha organizado más de 100 actuaciones durante el periodo navideño, entre las que destacan el festival de magia Eivicadabra, exhibiciones de los centros de danza de la ciudad, conciertos y espectáculos para todos los públicos. Asimismo, ha previsto campanadas familiares el 31 de diciembre al mediodía, la gran fiesta y cotillón de Nochevieja en la plaza de Vara de Rey y las tradicionales cabalgatas de Papá Noel y de los Reyes Magos.

Todas las celebraciones se caracterizan por su carácter inclusivo. Los actos cuentan con espacios adaptados para personas mayores, personas con movilidad reducida y personas con hipersensibilidad sensorial, con zonas específicas donde se reducen los estímulos sonoros y luminosos y se facilita el uso de auriculares.

Además, este año se han elaborado plantillas de cartas dirigidas a Papá Noel y a los Reyes Magos adaptadas con pictogramas y en sistema braille, reforzando el compromiso municipal con la accesibilidad universal.

De forma paralela, el Ayuntamiento ha puesto un fuerte énfasis en el apoyo al comercio local, no sólo a través de este ambicioso programa de fiestas, sino también mediante una campaña específica de dinamización comercial. Esta iniciativa incluye acciones promocionales en radio y prensa, reparto de decoración navideña, concursos de escaparates, pasacalles y actuaciones distribuidas por los diferentes barrios del municipio, con el objetivo de impulsar la actividad económica durante las fechas navideñas.

Este esfuerzo ha contribuido a que la ciudad se posicione como un destino atractivo también a nivel internacional durante el periodo de Año Nuevo. Según el buscador de vuelos Jetcost.es, Ibiza se sitúa entre los 15 destinos más buscados por los viajeros europeos para despedir el año. En el caso de Portugal, la isla ocupa el noveno puesto del ranking, encabezado por ciudades como Madrid, Barcelona y Tenerife. Entre los viajeros alemanes, Ibiza se posiciona en el duodécimo lugar, en una lista liderada por Palma, seguida de Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.

Gracias a todas estas iniciativas y a que Eivissa está conectada a través de vuelos directos con las principales ciudades españolas y europeas, la Navidad se ha convertido en uno de los periodos más destacados del año en la capital ibicenca.