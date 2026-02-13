¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Todos los invitados del 13 al 17 de febrero de 2026

Todavía con el recuerdo entre los espectadores del espectacular bote de Rosa Rodríguez, Pasapalabra sigue buscando a una nueva pareja de concursantes que se mantengan en el tiempo como lo hicieron Rosa y Manu. Mientras Alejandro Ruiz y Francisco tratan de hacerse hueco, el programa les pondrá ayudantes de lujo para que puedan conseguir la mayor cantidad de segundos posible para llegar al Rosco. Eso sí, hay que recordar que el bote del programa por el momento es bastante bajo, ya que apenas supera los 100.000 euros, debiendo esperar todavía muchas semanas para conseguir engordarlo hasta poder llegar a las enormes cantidades que se han llevado los últimos ganadores como Pablo, Óscar, Rafa Castaño y la propia Rosa.

Miguel Lago

El colaborador de Y ahora Sonsoles es uno de los humoristas más conocidos de nuestro país, siendo uno de los monologuistas de más éxito del momento. Además de presentar su propio programa en Telemadrid, titulado La noche golfa, acaba de publicar su segundo libro, que nada tiene que ver con el humor. Se trata de una novela titulada Bécquer en París, que está a la venta desde el pasado mes de enero de 2026.

Minerva Piquero

Durante años fue la presentadora de la información meteorológica en Antena 3, por eso acude al programa de Roberto Leal para recordar su etapa en Atresmedia. Después de trabajar durante años en el mundo de la comunicación para empresas, ha vuelto a la televisión gracias a Telemadrid, donde presenta cada semana Disfruta Madrid, junto a Jota Abril.

Esmeralda Moya

La actriz nacida en Madrid comenzó desde muy joven en el mundo de la moda, lo que le sirvió para trabajar en pasarelas de todo el mundo siendo apenas una adolescente, pero con 20 años decidió cambiar hacia el mundo de la interpretación, por eso decidió formarse para ello.

En su carrera como actriz ha participado en series como 90-60-90, diario secreto de una adolescente, Círculo rojo, Los protegidos y Servir y proteger, entre otras. En cine ha destacado por sus papeles en Mentiras y gordas, Clara no es nombre de mujer, Sólo química y Sin novedad. Su proyecto más reciente en el mundo de la interpretación es la serie Eva y Nicole, que se puede ver en Atresplayer, algo que compagina con su negocio de sombreros y su faceta como influencer.

Jorge González vuelve como invitado de ‘Pasapalabra’

Era un desconocido hasta que entró en la academia de Operación Triunfo. Pese a que no ha tenido una gran carrera discográfica como otros de sus compañeros, sí que ha tenido éxitos en el mundo del teatro con musicales como Full Monty y La jaula de las locas.

En televisión volvió a triunfar gracias a convertirse en el ganador de Tu cara me suena 8, participo en la edición de 2024 del Benidorm Fest y le hemos podido ver en Bailando con las estrellas dejando un gran papel como bailarín.