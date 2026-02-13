La inédita oferta laboral en la base de Rota: EEUU busca trabajadores y el sueldo es de 90.000 euros

Ya hace décadas que los vecinos de la costa gaditana están acostumbrados a la Base Naval de Rota y a la presencia de estadounidenses dentro de la base, y también fuera cuando no están de servicio. Una base que cuenta con más de 4.000 militares ejerciendo distintos puestos de trabajo y a los que ahora se acaba de sumar una oferta que es bastante curiosa ya que tiene un sueldo que supera con creces, la media de lo que se cobra en España. Una oferta laboral publicada por el Gobierno de Estados Unidos que no aparece todos los días y que incluye un sueldo que supera los 90.000 mil euros al año. El dato ha corrido rápido porque no es habitual que un puesto de este nivel se abra en una instalación tan estratégica.

Lo llamativo no es sólo la cifra. También influye el peso que tiene la base de Rota dentro del mapa militar norteamericano en Europa y el constante flujo de personal que mueve. Quien haya pasado por la zona sabe que la relación entre el municipio y la presencia estadounidense va mucho más allá de lo simbólico. Hay familias, comercios y un movimiento económico que forma parte del día a día desde hace siete décadas. Por eso, cuando una oferta como esta se publica en el portal federal que gestiona los empleos del Gobierno de Estados Unidos, la atención se dispara. No es una oportunidad dirigida a cualquiera, porque exige requisitos estrictos, pero sí refleja cómo la base continúa creciendo, renovando equipos y absorbiendo perfiles cualificados para garantizar su operatividad.

La inédita oferta laboral en la base de Rota: EEUU busca trabajadores

El puesto que ha generado tanta expectación es el de Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional. Una vacante anunciada en Usajobs, portal dedicado a publicar empleos para el ejército y otros trabajos dentro del Gobierno de Estados Unidos. Se trata de un puesto calificado de «alto nivel» dentro del Departamento de la Marina y centrado en trabajar en el equipo de Gas Free Engineer, una figura esencial en las operaciones industriales y marítimas. Según los documentos oficiales, el salario supera los 90.000 euros anuales , una cantidad poco habitual en el mercado laboral andaluz y que responde a la responsabilidad que conlleva. Pero eso no es todo, según informa la web en la que se publica el anuncio, el salario puede llegar a los 117.000 euros.

El trabajo exige inspecciones de espacios confinados, pruebas atmosféricas, supervisión de trabajos en caliente y la evaluación continua de los factores de riesgo que puedan afectar tanto a personal civil como militar. No se trata únicamente de aplicar protocolos, sino de anticipar fallos, revisar operaciones y proponer mejoras en un entorno donde cualquier error tiene consecuencias. En la oferta se deja claro que esta persona tendrá que analizar accidentes, redactar informes de seguridad y ayudar a desarrollar métodos que mantengan el estándar operativo de la Marina estadounidense.

Otro punto relevante es que el puesto requiere ser ciudadano estadounidense, contar con certificaciones muy concretas en el ámbito de los espacios confinados y superar un proceso que incluye autorizaciones de seguridad, examen físico, verificación de antecedentes y la obtención de un pasaporte y, en algunos casos, visado. No es un empleo común en Andalucía, pero precisamente por eso genera tanta curiosidad. Este tipo de vacantes muestra el nivel de profesionalización que se mueve dentro de la base y la variedad de puestos civiles que conviven con la actividad militar.

La oferta laboral para trabajar en la base de Rota también detalla que la persona seleccionada deberá estar preparada para viajes ya que al margen de servir en Rota, deberá viajar a otras bases de otros países y también como no, de Estados Unidos. Además se solicita permanecer al día en materia de seguridad y asumir un rol esencial en la continuidad operativa de la instalación. La responsabilidad es elevada y la estabilidad, también. El contrato tiene una duración de 36 meses, con posibilidad de incentivos de reubicación para quienes deban trasladarse.

Así funciona la base de Rota para los militares estadounidenses

Más allá de esta oferta laboral en la base de Rota, el contexto es clave para entender por qué genera tanta atención. La base es una instalación singular. Nació en 1953 tras los Pactos de Madrid y ocupa más de 2.594 hectáreas entre Rota y El Puerto de Santa María. Aunque el mando recae sobre un contraalmirante español, el uso es conjunto y su papel estratégico sigue siendo fundamental.

A día de hoy, allí viven unos 4.300 militares estadounidenses. Si se suma el personal civil y las familias, la cifra total ronda los 6.500 residentes. Es una comunidad que, aunque mucho menor que los 15.000 que llegaron a vivir allí en los años setenta, continúa siendo enorme para un municipio de este tamaño.

Quien no haya entrado nunca puede imaginar la base como un recinto estrictamente militar, pero la realidad es mucho más amplia. Funciona como una ciudad en miniatura. Hay un puerto y un aeropuerto de uso militar y civil, zonas residenciales, barracones, colegios, centro médico, supermercado, cine, bolera, gimnasio, incluso una playa privada y una amplia oferta de ocio. La mayoría de estas zonas no son accesibles al visitante, salvo en jornadas puntuales como el 12 de octubre, cuando se organizan actividades para acercar la instalación a la ciudadanía.