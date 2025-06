Un general de EEUU pide llevar a Marruecos las bases de Rota y Morón en respuesta a la posición de Sánchez

El general de Estados Unidos Robert Greenway, en la reserva, ha pedido a Donald Trump el traslado de la base de Rota (Sevilla) y Rota (Cádiz). Greenway ha hecho referencia en redes sociales a una declaración de Trump, en la que ha criticado a España por la postura de Pedro Sánchez sobre el gasto del 5% en Defensa del PIB de cada Estado miembro de la OTAN: «Es hora de trasladar la base aérea de Rota y la base aérea de Morón a Marruecos», ha destacado en redes sociales.

En el mensaje, se puede ver que ha retuiteado una declaración de Trump en la que ha destacado que «creo que es terrible lo que España ha hecho, creo que es el único país que no va a pagar el 5%».

Abajo se puede ver el vídeo, en el que Trump ha destacado tras ser preguntado que «creo que es terrible lo que España ha hecho, es el único país que no va a pagar la parte íntegra. Se quieren quedar en el 2%. Les va muy bien, a su economía le va muy bien, y se puede destruir su economía de forma completa». Durante la rueda de prensa de la OTAN, Trump le ha preguntado a la periodista que le ha hecho la pregunta que si es de España».

Ante la repuesta afirmativa de la reportera, Trump le ha contestado que «enhorabuena, sois el único país que no va a pagar. No sé cuál es el problema. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a negociar un acuerdo comercial. Y le vamos a hacer pagar el doble. Voy en serio con ello. Me gusta España. Me gusta la gente de España. Es un gran país con buena gente. Pero, España es el único país que se ha negado a pagar, y no va a viajar gratis».