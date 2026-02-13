Los geólogos descubren la ubicación exacta del famoso volcán que cambió el mundo en 1831

En el verano de 1831, un evento volcánico marcó un antes y un después en el clima del hemisferio norte. Una erupción masiva liberó toneladas de dióxido de azufre a la atmósfera, formando una capa de partículas que reflejaron la luz solar y enfriaron el planeta.

El enfriamiento global provocado por esta erupción redujo las temperaturas en cerca de un grado Celsius, afectando la producción agrícola y generando crisis alimentarias en diversas regiones. En India, la disminución de las lluvias monzónicas exacerbó la hambruna de Guntur, mientras que en Japón el frío extremo intensificó la hambruna de Tenpō.

Por otro lado, los cielos se cubrieron de colores inusuales, y fenómenos como el «sol azul» (provocado por las partículas suspendidas en el aire) se observaron en varias partes del mundo. Sin embargo, durante casi 200 años, el volcán responsable de este evento permaneció en el anonimato. Hoy, gracias a los avances científicos, este misterio ha sido resuelto.

Descubren cuál es el volcán que alteró el clima global en 1831

Un equipo de investigadores liderado por el Dr. Will Hutchison, de la Universidad de St. Andrews, ha identificado al volcán Zavaritskii, situado en la remota isla Simushir, como el responsable de esta erupción histórica.

La clave del descubrimiento estuvo en el análisis de núcleos de hielo extraídos de Groenlandia y la Antártida. Estas muestras, que actúan como archivos naturales del clima, contienen capas de nieve comprimida que registran la composición química de la atmósfera en diferentes momentos.

En las capas correspondientes a 1831, los científicos detectaron un pico significativo de azufre, evidencia de una gran erupción volcánica. Además, encontraron partículas de ceniza volcánica (conocidas como tefras) que, al ser analizadas químicamente, coincidieron con las muestras de material expulsado por Zavaritskii. Este cruce de datos permitió ubicar el lugar exacto de la erupción.

Zavaritskii: el volcán que cambió el clima

El volcán Zavaritskii forma parte de la cadena volcánica de las islas Kuriles, situada entre Japón y Rusia. Su ubicación remota y la falta de registros históricos sobre erupciones en la región hicieron que permaneciera fuera del radar de los científicos durante décadas. Sin embargo, la magnitud de la erupción, estimada entre 5 y 6, fue suficiente para generar un impacto global.

Se calcula que Zavaritskii liberó alrededor de 12 millones de toneladas de azufre a la atmósfera. Aunque menos conocido que otros eventos volcánicos como el Tambora, su impacto es un recordatorio del poder de los volcanes para transformar el clima y las sociedades humanas.

¿Por qué este hallazgo es importante?

Identificar el origen de la erupción de 1831 no sólo resuelve un enigma histórico, sino que también destaca la importancia de estudiar los volcanes en regiones remotas. Estos gigantes, aunque aislados, tienen el potencial de provocar cambios climáticos significativos.

Además, este caso demuestra cómo las herramientas científicas modernas, como el análisis de núcleos de hielo y tefras, pueden arrojar luz sobre eventos pasados.

Este conocimiento no sólo nos ayuda a comprender mejor nuestro pasado, sino que también nos prepara para afrontar los desafíos que los fenómenos volcánicos pueden plantear. Sin duda, no es algo que debamos pasar por alto, sino una invitación a profundizar en su estudio.