Las primeras olas del tsunami provocado por la erupción submarina del volcán Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai, han comenzado a impactar contra la línea de playa del reino de Tonga, un conjunto de islas situadas en el Pacífico sur a 800 kilómetros de las conocidas islas Fiji y Samoa. Así lo han confirmado las autoridades meteorológicas, sin que de momento se tenga constancia de víctimas. La imagen de la violenta erupción -que tuvo lugar bajo el océano, a 65 kilómetros de la isla- ha sido captada por un satélite y es una de las erupciones más espectaculares jamás captadas.

Las autoridades han dado orden a las poblaciones de que abandonen inmediatamente las zonas costeras mientras la primera crecida ha comenzado a inundar las residencias más próximas al agua.

La ceniza expulsada por el volcán, situado a unos 30 kilómetros al sureste de la isla de Fonuafo’ou, ha alcanzado los 20 kilómetros de altura y llegado hasta la capital, Nuku’alofa, mientras que más de al menos un centenar familias han sido evacuadas en las aldeas de Palauli y Satupaitea tras el impacto de una gran ola contra la línea de playa.

Tonga’s Hunga Tonga volcano just had one of the most violent volcano eruptions ever captured on satellite. pic.twitter.com/M2D2j52gNn

— US StormWatch (@US_Stormwatch) January 15, 2022