Ya hay fecha elegida para poder ser guía turístico y trabajar este verano en Mallorca, con la peculiaridad de que es la primera vez que se convocan estos exámenes desde 2006, la última vez que se hizo un proceso similar en la isla. Las pruebas las realizará la Escuela de Turismo Felipe Moreno e incluirán un bloque sobre el conocimiento del patrimonio cultural y natural de las Islas.

Entre los requisitos, es necesario disponer de algún título de ciclo formativo de grado superior de formación profesional, diplomado o licenciado universitario, grado o máster universitario o cualquier otro equivalente u homologado.

También hay que acreditar nivel de inglés y de al menos otra lengua extranjera, así como los conocimientos de castellano y catalán. Estos requisitos se demostrarán en las pruebas.

Las solicitudes se pueden presentar desde ya hasta el plazo de 15 días naturales y si en alguna de las solicitudes hubiera algún defecto subsanable, se notificará a la persona interesada a fin de que pueda corregirlo en un plazo de diez días hábiles.

Los aspirantes tendrán que pasar una exposición oral sobre un tema extraído al azar de una lista de conocimientos específicos de Baleares, además del conocimiento de las lenguas oficiales de las Islas Baleares (B2 de catalán) y otros idiomas.

La primera prueba será sobre conocimiento del patrimonio cultural y natural de las Islas Baleares. Examen tipo test de 100 preguntas: 50 patrimonio cultural y de 50 patrimonio natural. Duración: 100 minutos y para superar la prueba, se tendrán que responder correctamente, al menos, 60 preguntas.

La segunda consiste en una exposición oral de 15 minutos de un tema extraído al azar de una lista de conocimientos específicos de la Comunidad de las Islas Baleares.

Se valorarán las habilidades comunicativas, la ordenación de las ideas expuestas, los conceptos utilizados y el nivel de conocimientos sobre patrimonio, la organización y conducción de grupos, la planificación de itinerarios y rutas guiadas, la atención al cliente, la calidad y la gestión de incidencias, así como de la gestión de situaciones de emergencia.

Se establece como valor mínimo a aprobar la obtención de 5 puntos sobre 10.

El inicio de las pruebas, con la realización de la primera prueba, correspondiente al bloque uno de Patrimonio natural y cultural de las Islas Baleares, está previsto para el día 30 de mayo de 2026 a las 09:00 horas y será el propio Centro de Educación Superior Felipe Moreno-Nebrija el que facilitará a los aspirantes la información relativa al resto de pruebas.

La persona aspirante seleccionará en su solicitud de participación en las pruebas el idioma en el que desea realizarlas, castellano o catalán.

La redacción de los enunciados, así como las instrucciones, criterios o cualquier otra documentación de examen que se entregue a las personas aspirantes estará en el idioma que hayan elegido en su solicitud.

Las personas aspirantes tendrán que ir identificadas durante todo el proceso con DNI, pasaporte o documento equivalente.