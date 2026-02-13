Todos los gatos amasan las mantas, pero no es por capricho: la ciencia ya tiene una explicación

Seguro que alguna vez has visto a tu gato amasando una manta, un cojín o incluso tu propio regazo. Aunque suele interpretarse como un gesto tierno o una simple costumbre, la ciencia lleva tiempo analizando este comportamiento.

Etólogos y veterinarios coinciden en que no es un gesto aleatorio ni caprichoso. ¿Quieres saber cuáles son los verdaderos motivos?

Este comportamiento, común en muchos animales domésticos, está ligado a instintos heredados, al bienestar emocional y a diferentes señales de comunicación que refuerzan el vínculo con su entorno y cuidadores humanos.

Por qué los gatos amasan las mantas: la explicación científica de un comportamiento felino común

El amasado tiene su origen en una etapa muy temprana de la vida del gato. Según explican expertos en comportamiento animal citados por UC Davis, los gatitos realizan este movimiento durante la lactancia.

Al presionar con las patas el vientre de la madre, estimulan la producción de leche, asociando ese gesto a alimento, calma y protección. Esa asociación queda grabada a nivel neurológico.

Cuando el gato alcanza la edad adulta, el comportamiento no desaparece, sino que se activa en contextos de relajación. Las mantas y superficies blandas evocan sensaciones similares a las del contacto materno, lo que explica por qué muchos gatos amasan antes de dormirse. Desde el punto de vista etológico, se trata de una conducta de auto-regulación emocional.

A esto se suma un factor territorial. Las almohadillas de las patas contienen glándulas que liberan feromonas. Al amasar, el gato deja una señal química que marca ese objeto como seguro y propio. Este tipo de marcaje no busca dominar, sino generar familiaridad en el entorno, reduciendo el estrés y reforzando la sensación de control.

Otros comportamientos de los gatos que también tienen una explicación científica

El amasado no es una excepción. La investigación científica ha permitido entender otras conductas felinas que, durante años, se consideraron inexplicables. Éstas son algunas de las más destacadas.

El ronroneo de los gatos no siempre significa felicidad

Aunque suele asociarse al bienestar, los gatos también ronronean cuando están heridos o enfermos. Según UC Davis indican que las vibraciones también se han observado en los gatos moribundos. Solicitar cuidado, atención o consuelo son otros motivos asociados a este comportamiento.

Por qué los gatos traen «regalos» a casa

Cuando un gato deja una presa o un juguete frente a su cuidador, no lo hace por azar. Los etólogos explican que este comportamiento responde a un instinto de enseñanza, como si el humano fuera un miembro inexperto del grupo al que hay que mostrar cómo cazar.

Amasar y chupar mantas: una conducta ligada al destete

Algunos gatos no solo amasan, sino que muerden o succionan telas. Este hábito puede estar relacionado con un destete precoz, lo que mejora la conexión entre las experiencias tempranas y los comportamientos adultos.

Estos patrones confirman que los gatos actúan siguiendo mecanismos evolutivos bien definidos. Comprender por qué los gatos amasan las mantas y desarrollan otras conductas repetitivas no solo satisface la curiosidad, sino que ayuda a mejorar su bienestar y la convivencia diaria con ellos. Y tu mascota, ¿se ha comportado así alguna vez?