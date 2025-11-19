Los okupas tienen un nuevo objetivo en Valencia y ya ni se esconden: «Ahora que pague otro»

Los okupas siempre encuentran estrategias para mantenerse ilegalmente dentro de una casa, pero pocos casos de okupación han sido tan escandalosos como el que han vivido en pleno centro de Valencia.

En la capital del Turia, los vecinos se enfrentan a un caso de okupación indignante. Se han colado en un garaje privado destinado a albergar vehículos de los residentes, y lo han convertido en un asentamiento improvisado. Han levantado chabolas y viven con total impunidad.

El caso fue recogido por las cámaras del programa de Antena 3 Espejo Público. Lo peor de todo es que los okupas no muestran ningún tipo de remordimiento y están orgullosos de lo que hacen.

Unos okupas del centro de Valencia presumen de actuar con impunidad

Los reporteros del programa de Antena 3 han recogido las declaraciones del supuesto cabecilla de los okupas, quien ha hecho gala de su situación sin mostrar ningún tipo de arrepentimiento.

Pese a la crítica de los vecinos, el líder okupa se mostraba satisfecho ante las cámaras, reivindicaba su permanencia en el edificio como si se tratara de un derecho adquirido y se reía de todos: «Casa en el corazón de Valencia, el privilegio que me han dado los españoles de vivir acá».

El individuo, lejos de ocultarse, ha llegado a pronunciar una frase que resume la filosofía del grupo: «Yo ya pagué mucho alquiler, ahora que lo pague otro». Obviamente estas declaraciones no sólo han molestado a los vecinos, sino a un sinfín de personas en redes sociales.

Porque, para los residentes del centro de Valencia, lo peor es que los okupas se mueven por la zona con total impunidad. En cambio, las plazas de garaje han desaparecido bajo estructuras improvisadas de madera y lonas: auténticas chabolas.

El problema es todavía peor si se piensa en el abandono institucional. De hecho, el líder de los okupas ha afirmado que estará allí «hasta que quiera».

Vecinos del centro de Valencia denuncian a okupas que trafican con drogas

El aparcamiento, ahora convertido en un asentamiento de chabolas, se ha transformado, según los testimonios recogidos por Espejo Público, en un foco de inseguridad.

Por ejemplo, un vecino ha asegurado que «hay tráfico de drogas» en el interior del garaje, algo que ha sido corroborado por otros residentes, quienes confirman que las peleas y los altercados son frecuentes.

Eso ha hecho que las patrullas de la policía acudan al lugar de forma recurrente, pero hay muy poco que puedan hacer para echarlos. Una vecina describe así su forma de vida: «Las condiciones en las que viven son patéticas».

Por qué unos vecinos de Valencia no consiguen poner fin a la okupación

A pesar de los intentos de las autoridades, el desalojo no puede ejecutarse. Espejo Público ha explicado que la propiedad del garaje se encuentra en disputa judicial por una herencia no resuelta.

Los herederos del antiguo propietario no han llegado a un acuerdo y se han desentendido de la okupación. Mientras tanto, son el resto de vecinos quienes sufren las consecuencias.

Hay veces que los vecinos consiguen frenar a los okupas, pero parece que este no será el caso. Desde plató, la abogada Beatriz de Vicente ha subrayado la dificultad del caso porque no se puede actuar sin un titular claro.