El BOE confirma la subida del precio del tabaco: el nuevo precio y marcas afectadas
El precio del tabaco en España volvió a subir el pasado sábado 15 de noviembre
Vuelve a subir el precio del tabaco en España. El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado sábado 15 de noviembre una nueva subida de los cigarrillos, cigarros, cigarritos y picaduras de pipa. El aumento del coste de este tipo de productos entró en vigor un día después de la publicación de esta resolución por parte del Ministerio de Hacienda. Consulta en este artículo a cuánto ha subido el precio del tabaco en España en la subida publicada el sábado 15 de noviembre.
El precio del tabaco sigue su escalada imparable en España. El objetivo del Gobierno de Sánchez es igualar estos costes al resto de Europa y por ello, como casi es habitual en cada sábado, este 15 de noviembre el Boletín Oficial del Estado volvió a publicar otra resolución por parte del Ministerio de Hacienda que confirma la subida del precio del tabaco. Así que desde este domingo han entrado en vigor nuevos precios para distintas marcas de cigarrillos, cigarros, cigarritos y picaduras de pipa.
El Boletín Oficial del Estado publicó de forma oficial la «Resolución de 14 de noviembre de 2025, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del área de Península y Baleares».
Todo ello, según se puede leer en el BOE, «en virtud de lo establecido en el artículo 4 de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria, se publican los precios de venta al público (PVP) de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del área de Península y Baleares, que han sido propuestos por los correspondientes fabricantes e importadores».
La subida del precio del tabaco en España
Así ha sido la nueva subida del precio del tabaco en España:
Cigarrillos
- Mark 1 Red 100’s (20): 4,60 euros/cajetilla.
Cigarros y cigarritos
Adrian Magnus
- Adrian Magnus 1808 Belicoso (3): 11 euros/unidad.
- Adrian Magnus Geneva Original Light Robusto (10): 5,95 euros/unidad.
- Adrian Magnus Geneva Original Medium Robusto (10): 6,10 euros/unidad.
- Adrian Magnus Geneva Original Strong Robusto (10): 6,30 euros/unidad
- Adrian Magnus Geneva XSO Black Robusto (10): 8,10 euros/unidad.
- Adrian Magnus Geneva XSO Blue Robusto (10): 7,90 euros/unidad.
- Adrian Magnus Geneva XSO Green Robusto (10): 7,50 euros/unidad
- Adrian Magnus Royal Toro (3): 29,50 euros/unidad
Barreda lotes reservados altagracia
- Barreda Lotes Reservados Altagracia Grand Robusto M (25): 3,80 euros/unidad.
Montego
- Montego Oro Reserva Robusto (10): 5,75 euros/unidad.
- Montego Prestigio Robusto (10): 4,95 euros/unidad.
- Montego Sereno Robusto (10): 4,50 euros/unidad.
Cigarros y cigarritos
Adrian Magnus
- Adrian Magnus Geneva Connoisseur Collection Toro (el envase de 7): 70 euros.
Picaduras de pipa
- Hampton Pipe Gold (12 g): 1,10 euros/unidad.
- Hampton Pipe Gold (20 g): 1,70 euros/unidad.
- Kendal Gold By Gawith, Hoggarth & Co. (50 g): 20,80 euros/unidad.
- Kendal Mixed By Gawith, Hoggarth & Co. (50 g): 20,80 euros/unidad.
- Noth Star By Gawith, Hoggarth & Co. (50 g): 19,90 euros/unidad.
- Rodeo By Gawith, Hoggarth & Co. (50 g): 19,90 euros/unidad.
- Samuel Gawith 1792 Flake (50 g): 26,50 euros/unidad
- Samuel Gawith Balkan Flake (50 g): 26,50 euros/unidad
- Samuel Gawith Best Brown Flake (50 g): 26,50 euros/unidad
- Samuel Gawith Bob’s CH Flake (50 g): 24,00 euros/unidad
- Samuel Gawith Bothy Flake (50 g): 26,50 euros/unidad
- Samuel Gawith Full Virginia Flake (50 g): 26,50 euros/unidad
- Samuel Gawith Golden Glow (50 g): 26 euros/unidad
- Samuel Gawith Hoggarth Balkan Mixture (50 g): 24,00 euros/unidad
- Samuel Gawith James Flake (50 g): 27,30 euros/unidad
- Samuel Gawith K C Flake (50 g): 26,50 euros/unidad
- Samuel Gawith Navy Flake (50 g): 26,50 euros/unidad
- Samuel Gawith Perfection Mixture (50 g): 26 euros/unidad
- Samuel Gawith Sam’s Flake (50 g): 26,50 euros/unidad
- Sebero Artic Mix Kiss of a Beauty (200 g): 20,50 euros/unidad
- Sebero Artic Mix Kiss of a Beauty (50 g): 5,25 euros/unidad
- Sebero Artic Mix Tropical Heat (200 g): 20,50 euros/unidad.
- Sebero Artic Mix Tropical Heat (50 g); 5,25 euros/unidad.
- Sebero Artic Mix Weightlessness (200 g): 20,50 euros/unidad
- Sebero Artic Mix Weightlessness (50 g): 5,25 euros/unidad.
- Sebero Black Fun Madness (200 g): 22,00 euros/unidad.
- Sebero Black Fun Madness (50 g): 5,50 euros/unidad.
- Sebero Black Kingly (200 g): 22,00 euros/unidad.
- Sebero Black Kingly (50 g): 5,50 euros/unidad.
- Sebero Black Lunch Break (200 g): 22 euros/unidad.
- Sebero Black Lunch Break (50 g): 5,50 euros/unidad.
- Sebero Black Pearl (200 g): 22 euros/unidad.
- Sebero Black Pearl (50 g): 5,50 euros/unidad.
- Sebero Black Predictions (200 g): 22 euros/unidad.
- Sebero Black Predictions (50 g): 5,50 euros/unidad.
- Sebero Black Red-Yellow Mix (200 g): 22 euros/unidad.
- Sebero Black Red-Yellow Mix (50 g): 5,50 euros/unidad.
- Sebero Blue Forest (200 g): 20,50 euros/unidad.
- Sebero Blue Forest (50 g): 5,25 euros/unidad.
- Sebero Bumble (200 g): 20,50 euros/unidad.
- Sebero Bumble (50 g): 5,25 euros/unidad.
- Sebero Children Sun (200 g): 20,50 euros/unidad.
- Sebero Children Sun (50 g): 5,25 euros/unidad
- Sebero Depth (200 g): 20,50 euros/unidad.
- Sebero Depth (50 g): 5,25 euros/unidad.
- Sebero Double Royal (200 g): 20,50 euros/unidad.
- Sebero Double Royal (50 g): 5,25 euros/unidad.
- Sebero Garden Queen (200 g): 20,50 euros/unidad.
- Sebero Garden Queen (50 g): 5,25 euros/unidad.
- Sebero Heart (200 g): 20,50 euros/unidad.
- Sebero Heart (50 g): 5,25 euros/unidad.
- Sebero Hedgehogs (200 g): 20,50 euros/unidad.
- Sebero Hedgehogs (50 g): 5,25 euros/unidad.
- Sebero Italian Sunset (200 g): 20,50 euros/unidad.
- Sebero Italian Sunset (50 g): 5,25 euros/unidad.
- Sebero Love and Passion (200 g): 20,50 euros/unidad.
- Sebero Love and Passion (50 g): 5,25 euros/unidad.
- Sebero Sunlight (200 g): 20,50 euros/unidad.
- Sebero Sunlight (50 g): 5,25 euros/unidad.
- Sebero Tropical (200 g): 20,50 euros/unidad.
- Sebero Tropical (50 g): 5,25 euros/unidad.
- Sebero Wonder (200 g): 20,50 euros/unidad.
- Sebero Wonder (50 g): 5,25 euros/unidad.