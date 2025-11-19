El BOE confirma la subida del precio del tabaco: el nuevo precio y marcas afectadas

Vuelve a subir el precio del tabaco en España. El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado sábado 15 de noviembre una nueva subida de los cigarrillos, cigarros, cigarritos y picaduras de pipa. El aumento del coste de este tipo de productos entró en vigor un día después de la publicación de esta resolución por parte del Ministerio de Hacienda. Consulta en este artículo a cuánto ha subido el precio del tabaco en España en la subida publicada el sábado 15 de noviembre.

El precio del tabaco sigue su escalada imparable en España. El objetivo del Gobierno de Sánchez es igualar estos costes al resto de Europa y por ello, como casi es habitual en cada sábado, este 15 de noviembre el Boletín Oficial del Estado volvió a publicar otra resolución por parte del Ministerio de Hacienda que confirma la subida del precio del tabaco. Así que desde este domingo han entrado en vigor nuevos precios para distintas marcas de cigarrillos, cigarros, cigarritos y picaduras de pipa.

El Boletín Oficial del Estado publicó de forma oficial la «Resolución de 14 de noviembre de 2025, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del área de Península y Baleares».

Todo ello, según se puede leer en el BOE, «en virtud de lo establecido en el artículo 4 de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria, se publican los precios de venta al público (PVP) de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del área de Península y Baleares, que han sido propuestos por los correspondientes fabricantes e importadores».

La subida del precio del tabaco en España

Así ha sido la nueva subida del precio del tabaco en España:

Cigarrillos

Mark 1 Red 100’s (20): 4,60 euros/cajetilla.

Cigarros y cigarritos

Adrian Magnus

Adrian Magnus 1808 Belicoso (3): 11 euros/unidad.

Adrian Magnus Geneva Original Light Robusto (10): 5,95 euros/unidad.

Adrian Magnus Geneva Original Medium Robusto (10): 6,10 euros/unidad.

Adrian Magnus Geneva Original Strong Robusto (10): 6,30 euros/unidad

Adrian Magnus Geneva XSO Black Robusto (10): 8,10 euros/unidad.

Adrian Magnus Geneva XSO Blue Robusto (10): 7,90 euros/unidad.

Adrian Magnus Geneva XSO Green Robusto (10): 7,50 euros/unidad

Adrian Magnus Royal Toro (3): 29,50 euros/unidad

Barreda lotes reservados altagracia

Barreda Lotes Reservados Altagracia Grand Robusto M (25): 3,80 euros/unidad.

Montego

Montego Oro Reserva Robusto (10): 5,75 euros/unidad.

Montego Prestigio Robusto (10): 4,95 euros/unidad.

Montego Sereno Robusto (10): 4,50 euros/unidad.

Adrian Magnus

Adrian Magnus Geneva Connoisseur Collection Toro (el envase de 7): 70 euros.

Picaduras de pipa