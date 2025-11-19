El ‘asesino de Las Palmas’ se sienta de nuevo en el banquillo por intentar matar a otro hombre en Palma

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma acoge este miércoles el juicio a un hombre acusado de intentar asesinar a otro en Palma clavándole un cuchillo en el cuello.

Los hechos tuvieron lugar la noche del 23 de mayo del año 2024. Todo ocurrió en la vivienda en la que residía la víctima y donde el presunto autor de los hechos también había estado pernoctando durante varios días.

La tragedia llegó cuando la víctima invitó a su verdugo a abandonar el inmueble. En ese momento, la convivencia entre ambos se truncó por completo. El procesado no se tomó bien la petición e inició una fuerte discusión entre ambos. El enfrentamiento verbal fue subiendo de tono hasta que llegó el final fatídico: el presunto agresor cogió un cuchillo de hoja dentada y se lo clavó en el cuello al propietario de la casa.

Tras la comisión del delito, el sospechoso abandonó el lugar sin atender al herido, quien tuvo que ser intervenido de urgencia en un centro hospitalario de la capital balear por unas heridas que pudieron ser mortales, según apunta el informe forense.

Por todo ello, el procesado se enfrenta ahora a un horizonte judicial muy complicado, ya que arrastra importantes antecedentes. Y es que en el año 2008, este mismo hombre ya fue condenado a 12 años de prisión por otro asesinato cometido en Las Palmas de Gran Canaria, según consta en el escrito del Ministerio Fiscal.

Por los hechos ocurridos en Palma, la Fiscalía solicita para el acusado un total de diez años de prisión y el pago de una indemnización de 19.579 euros a la víctima como supuesto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa. Dichas peticiones serán valoradas a partir de este miércoles por el tribunal, que decidirá la condena final.