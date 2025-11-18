Horario del España – República Checa de la Copa Davis 2025: cuándo es, horarios y dónde ver por TV en directo gratis y en vivo

España buscará sumar una nueva Ensaladera a su palmarés en Bolonia, donde se enfrentará en los cuartos de final de la Copa Davis 2025 a la República Checa. Los de David Ferrer lo harán sin Carlos Alcaraz, que acabó lesionado tras jugar las ATP Finals y se ha caído de la lista a última hora. A continuación te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo los tres encuentros que el equipo español jugarán ante el combinado checo.

A qué hora juega España contra la República Checa en la Copa Davis 2025

España inicia su andadura en la fase final de la Copa Davis 2025 y se tendrá que enfrentar a la República Checa en los cuartos de final. Las rondas decisivas de esta mítica competición por equipos se disputa en Bolonia y el conjunto capitaneado por David Ferrer espera poder avanzar a las semifinales, donde se verían las caras con el ganador del Argentina – Alemania. Hay que recordar que Carlos Alcaraz fue citado, pero sufre una lesión y no podrá representar al país. La plantilla queda finalmente conformada por Pablo Carreño, Marcel Granollers, Jaume Munar y Pedro Martínez.

La organización ha programado este apasionante cruce entre España y la República Checa que corresponde a los cuartos de final de la Copa Davis 2025 para este jueves 20 de noviembre. El primer partido está fijado para que arranque a las 10:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y será individual. El segundo comenzará a continuación y también será individual. Si el tercero fuera necesario arrancaría posteriormente y este ya sería de dobles.

Horario del España – República Checa de la Copa Davis 2025

El equipo español, que estará representado por Pablo Carreño, Jaume Munar, Marcel Granollers y Pedro Martínez, espera poder llevarse el triunfo ante una República Checa que no lo pondrá nada fácil. Jiri Lehecka, Jakub Mensik, Tomas Machac, Vit Korpiva y Adam Pavlasek fueron los tenistas convocados por Tomas Berdych y prometen ser un duro rival para una España que espera no tener que echar de menos a Carlos Alcaraz.

Hay que destacar que Italia es la que defiende el título en esta Copa Davis 2025, pero los transalpinos tampoco pueden contar con sus dos mejores tenistas: Jannik Sinner y Lorenzo Musetti. Es por ello que las bajas del de San Candido y Carlos Alcaraz es una triste noticia para este campeonato en el que los cuartos de final se jugarán desde el martes 18 hasta el jueves 20 de noviembre. La primera semifinal será el viernes 21, la segunda el sábado 22 y la final está programada para el domingo 23.

Dónde ver a España en la Copa Davis 2025 gratis por TV y online en vivo

El medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país los diferentes encuentros de esta apasionante Copa Davis 2025 que se disputa en Bolonia, Italia, fue Movistar+. Esto significa que la eliminatoria España – República Checa de los cuartos de final se podrán ver por Movistar+ Plus, Vamos o Movistar Deportes. Los dos primeros vienen incluidos en el paquete básico de este medio, mientras que el tercero de ellos forma parte del paquete de pago que trae consigo todas las modalidades deportivas.

Además, todos los aficionados a este deporte que quieran ver al equipo español luchando por la Ensaladera en el España – República Checa de los cuartos de final de la Copa Davis 2025 podrán verlo en directo en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero este medio también va a ofrecer a sus clientes la posibilidad de acceder a su página web para ver todo lo que suceda en Bolonia con un ordenador.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que suceda en la Copa Davis 2025, de la cual realizaremos una cobertura especial desde Bolonia. Narraremos en directo y en vivo online los partidos de España – República Checa de los cuartos de final y una vez acabe cada encuentro publicaremos su crónica y las reacciones relevantes que se puedan producir en la ciudad italiana.

Dónde escuchar por radio los partidos de España – República Checa de las ATP Finals 2025

Los amantes del tenis que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming y en vivo online estos partidos de España – República Checa de los cuartos de final de la Copa Davis 2025 deben saber que podrán escucharlos gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, Onda Cero o RNE podrían conectar con Bolonia para contar lo que estén haciendo los tenistas del equipo capitaneado por David Ferrer.