Bombazo inesperado en la zoología española: confirmada la primera manada de lobos con cachorros en Cataluña

Los lobos vuelven al noreste peninsular. La confirmación de una manada con cachorros en territorio catalán representa uno de los hitos ecológicos más importantes de las últimas décadas.

Este hallazgo, fruto de años de seguimiento científico y discreta vigilancia, certifica la recuperación de un depredador clave en el equilibrio natural de los ecosistemas ibéricos.

El regreso del lobo a Cataluña: un acontecimiento histórico para la fauna ibérica

La localización se sitúa en una amplia zona montañosa entre la Alta Garrotxa y el Alto Ampurdán, un espacio de difícil acceso donde las condiciones del hábitat han favorecido la supervivencia del grupo.

Según las autoridades ambientales, la familia está formada por dos adultos y tres cachorros nacidos a lo largo de 2025, lo que supone la primera reproducción documentada de lobos en Cataluña desde 1929.

Lobos en Cataluña: el retorno reproductor tras un siglo de ausencia

El regreso del lobo con crías a Cataluña es el desenlace de un proceso que comenzó hace más de dos décadas, cuando en el año 2000 se detectó el primer ejemplar solitario en el Parque Natural del Cadí-Moixeró.

Los análisis genéticos realizados por los Agentes Rurales han confirmado que los lobos actuales pertenecen a la población italiana, expandida de manera natural hacia el sur de Francia y el Pirineo catalán.

La especie ha encontrado ahora un entorno mucho más favorable que el de hace un siglo. La abundancia de corzos, ciervos, gamos y jabalíes, proporciona una fuente de alimento estable, lo que reduce el riesgo de conflictos con la ganadería extensiva.

Para los biólogos, este fenómeno demuestra la capacidad de regeneración del territorio y la mejora de las condiciones ecológicas en la cordillera pirenaica.

Cómo se descubrió la primera manada de lobos con crías en Cataluña

El seguimiento de esta familia comenzó en enero de 2024, cuando se confirmó la presencia de una hembra en la zona. En los meses siguientes, las cámaras automáticas registraron la aparición de un macho, aunque ambos eran vistos por separado.

No fue hasta diciembre cuando las grabaciones mostraron por primera vez a la pareja junta, lo que motivó un refuerzo de la vigilancia.

Con la llegada de la primavera, los técnicos observaron un cambio de comportamiento típico del periodo reproductor. Por respeto al proceso de cría, se optó por no intervenir hasta que, en otoño, la presencia de tres jóvenes lobeznos fue confirmada mediante imágenes y muestras biológicas.

Desde entonces, el grupo permanece bajo un sistema de control y protección permanente por parte de los Agentes Rurales, según informó la agencia EFE.

Protección del lobo ibérico en Cataluña: cambios legales y nuevos retos

La constatación del nacimiento de cachorros implica una modificación inmediata del estatus de la especie. El lobo deja de considerarse extinto como reproductor en Cataluña y pasa a la categoría de «especie en peligro de extinción», lo que obliga a la Generalidad a diseñar un plan de recuperación conforme a la normativa europea.

Entre las medidas previstas figuran programas de compensación y prevención de daños al ganado, el impulso de perros guardianes y la instalación de cercados eléctricos.

La llamada Mesa del Lobo, integrada por diversos departamentos del Gobierno, coordinará las futuras acciones de protección y coexistencia.