El abuelo legionario de Sánchez participó en la ofensiva de Franco contra los republicanos en Cataluña

Mateo Pérez-Castejón Díaz, el abuelo legionario de Pedro Sánchez en la Guerra Civil, que se pasó al bando nacional tras desertar de las filas republicanas, como ha revelado en exclusiva OKDIARIO, formó parte de la ofensiva del Ejército de Franco en Cataluña en diciembre de 1938, según la documentación oficial militar en poder de este periódico.

Ahora, 87 años después, el nieto de Mateo es presidente del Gobierno por el PSOE y tiene como socios de legislatura precisamente a los independentistas catalanes, a los que ha ocultado todos estos años el pasado de su abuelo como integrante de las fuerzas nacionales que tomaron Cataluña a las órdenes de Franco.

Mateo (Lorca, 1921-Madrid, 1973), el padre de la madre de Sánchez, Magdalena Pérez-Castejón Barrios, resultó herido en combate en diciembre de 1938 en el marco de esta ofensiva del bando sublevado en Cataluña, en concreto en una posición llamada Los Corrales, a doscientos metros de la carretera de Isona a Artesa de Segre, en la comarca de Pallars Jussá (Lérida). Por ello, sería luego reconocido con dos Cruces Rojas al Mérito Militar.

En noviembre, la 150.ª División del Ejército nacional, de la que formaba parte el legionario Mateo, fue adscrita al Cuerpo de Ejército de Urgel, comandado por el general Agustín Muñoz Grandes, futuro jefe de la División Azul enviada por Franco para ayudar a Hitler en la campaña de Rusia.

El 5 de diciembre, la XV Bandera de la Legión, perteneciente a la conocida también como 150.ª División marroquí, es llevada a Suterraña. El 22 de diciembre la unidad legionaria fue trasladada a la posición La Campaneta para formar parte de uno de los cuatro sectores de la ofensiva franquista sobre Cataluña, que se inició el 23 de diciembre.

Panorámica de la posición ‘La Campaneta’ donde combatió la división del abuelo de Sánchez.

Sin embargo, Mateo y sus compañeros permanecieron todavía vivaqueando cuatro días en La Campaneta, donde pasaron la Nochebuena. En todo el frente reinaba la paz esa noche del 24. «Sin novedad», rezan los partes de las unidades franquistas.

En la jornada siguiente del día de Navidad de 1938, la XV Bandera, a la que se había incorporado Mateo Pérez-Castejón Díaz en julio como legionario de segunda, se unió a la ofensiva franquista sobre Cataluña. Para relatar a continuación cada uno de los pasos que dio el abuelo de Sánchez en este frente, OKDIARIO ha tenido acceso a su hoja de servicios en la Legión, obrante en la causa 1193/42 que se conserva en el Archivo Intermedio Militar de Ceuta, y ha contado con el asesoramiento histórico de Pedro Corral, autor de Desertores.

La primera incursión aquí de Mateo, avanzando con su unidad al sudeste de Tremp, fue como fuerza de reserva de la 150.ª División. Los combates en su sector resultaron durísimos, debido a la fuerte resistencia de las fuerzas republicanas, lo que obligaba al mando franquista al constante relevo de sus unidades.

Por esta razón, el 28 de diciembre la unidad del abuelo de Sánchez pasó a la vanguardia de la ofensiva sobre Cataluña. Su división se encontró «con una oposición enemiga decidida, una meteorología adversa y un terreno abrupto y difícil», como señala Carlos Engel en su libro Historia de las Divisiones del Ejército Nacional 1936-1939.

Hoja de servicios del legionario Mateo Pérez-Castejón donde aparece su participación en la ofensiva de Cataluña en diciembre de 1938.

Como suele decirse en la milicia, a la 150.ª División «le toca bailar con la más fea», en un sector orográficamente complicado y fuertemente fortificado por el enemigo, con nidos de cemento y doble línea de alambradas.

Las unidades republicanas que tenía enfrente la 150.ª División en la que combate Pérez-Castejón eran la 119.ª y 120.ª Brigadas Mixtas, de la 26.ª División del Ejército Popular. Estas pertenecían al Ejército del Este republicano, mandado por el teniente coronel Juan Perea Capulino. Parte de estos combatientes, empujados por el avance franquista en el que participó el abuelo de Pedro Sánchez, terminarían cruzando la frontera con Francia para marchar al exilio.

Central de Cap de la Sierra

Ese mismo día 28, según su hoja de servicios, la unidad de Mateo ocupó en su sector la Central Eléctrica de Cap de la Sierra y las posiciones enemigas Los Corrales. En sólo cuatro días, del 26 al 29 de diciembre, las fuerzas franquistas infligieron pérdidas terribles al enemigo en el sector donde luchaba Mateo, en la Sierra del Cucú.

El coste para la 150.ª División del abuelo de Pedro Sánchez no será nada comparable a la de los republicanos: 11 muertos y 29 heridos entre los oficiales, y 61 muertos y 562 heridos entre la tropa, pero representan dos tercios de los fallecidos y heridos en esos días en todo el Cuerpo de Ejército de Urgel.

En estas jornadas, los choques fueron particularmente encarnizados en los alrededores de la Central Eléctrica de Cap de la Sierra y en la posición Los Corrales, donde combatía Mateo. Se luchaba cuerpo a cuerpo, con arma blanca.

Así lo describe el bando franquista en un borrador de parte de operaciones del día 28 de diciembre: «El enemigo reforzado continuamente ha defendido con tesón fortificaciones muy perfeccionadas que han sido conquistadas a punta de cuchillo por nuestras tropas». El encargado de cursar el parte tachó «a punta de cuchillo» y lo sustituyó por «brillantemente». Sin embargo, constará que ha habido unos 300 hombres muertos y heridos, «muchos de ellos de arma blanca».

Mapa de la 150.ª División franquista -llamada también marroquí- con la localización de las unidades nacionales y las republicanas al este del pueblo de Tremp (Lérida).

En total, en la ofensiva de Cataluña, entre diciembre de 1938 y febrero de 1939, la 150.ª División franquista donde luchaba Mateo Pérez-Castejón causó 2.927 muertos y 4.843 prisioneros al Ejército republicano. En concreto, la XV Bandera sufrió 10 muertos y 65 heridos, uno de estos últimos el abuelo de Pedro Sánchez, según datos oficiales extraídos de la caja 1886, carpeta 15 del Archivo General Militar de Ávila. De la dureza de estos combates da idea el hecho de que incluso fue herido el propio jefe de la XV Bandera, Ricardo Suárez Roselló.

«En acción de guerra»

Al terminar la jornada del 28 de diciembre de 1938, las fuerzas donde combatía Mateo lograron conquistar los objetivos señalados por el mando. Al día siguiente, 29 de diciembre, la XV Bandera de la Legión participó en «la limpieza de toda la zona del campo atrincherado de Cap de la Sierra», la ocupación de Los Corrales y los pueblos de Benavent de Tremp y Covet, más la cota situada entre ambas localidades.

En una de esas misiones, Pérez-Castejón resultó herido «en acción de guerra frente al enemigo». Fue uno de los 30 heridos que la 150.ª División tuvo ese día, en el que registró también 31 muertos. Trasladado al puesto de clasificación de heridos en Tremp, el abuelo de Sánchez fue evacuado al Hospital Militar de Zaragoza, donde convaleció hasta el 15 de enero, fecha en que lo evacuaron al hospital de Basurto (Bilbao) primero, y al de Melilla después.

Hasta el 23 de marzo de 1939 no se incorporó a su unidad ya recuperado de sus heridas para tomar parte en la llamada Ofensiva de la Victoria, con la que Franco derrotó definitivamente a la República, pues el Ejército Popular se entregaba o se daba a la desbandada. Posteriormente, a raíz de su heroísmo en primera línea de fuego, como ya ha revelado este periódico, Mateo recibió tres condecoraciones: una Medalla de Campaña y dos Cruces Rojas al Mérito Militar.