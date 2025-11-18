Así queda la clasificación: España saca el billete al Mundial con sabor agridulce

España terminó en primera posición del grupo E de la fase de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El combinado entrenado por Luis de la Fuente tenía que perder por siete goles de diferencia ante Turquía para ceder la primera posición del grupo y eso, evidentemente, no sucedió ante un combativo equipo otomano.

La selección española no terminó consiguiendo el pleno de victorias quedándose con 16 puntos de 18 posibles finalizando en la clasificación con seis puntos de ventaja sobre los turcos, los segundos del grupo, que ahora jugarán la repesca. El equipo de Vincenzo Montella tendrá que disputar esa eliminatoria, aunque va con las mejores sensaciones tras rascar un meritorio empate (2-2) ante España.

En el grupo E, además de España y Turquía, estaban encuadrados Bulgaria y Georgia, quienes se midieron en el otro partido del grupo por la honra de no ser los últimos. Los búlgaros vencieron por 2-1, pero el average permitió a los georgianos terminar por delante de su rival en la clasificación.

España se adelantó en el marcador con un tanto tempranero de Dani Olmo y todo parecía encarrilado hasta que Turquía empezó con la remontada. El equipo otomano logró empatar antes del descanso a balón parado y posteriormente se puso por delante en los primeros minutos de la segunda parte por medio de un tanto de Ozcan.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente estuvo ocho minutos por debajo en el marcador hasta que Mikel Oyarzabal empató el choque en el minuto 62. La selección española apretó de lo lindo en los últimos minutos, pero las paradas de Bayindir y un gol postrero anulado a Fermín López impidieron a España terminar de forma inmaculada la fase de clasificación para el Mundial. Los nuestros estarán en el sorteo que se celebrará en Washington en apenas dos semanas.