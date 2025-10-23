Richard Gere le prometió a Alejandra Silva vivir 6 años en España que compensa el tiempo que la gallega había estado junto al actor en Estados Unidos y no lo ha cumplido. Hace justo doce meses, en el otoño del 2024, el protagonista de Pretty Woman y su esposa -y madre de sus dos hijos pequeños-, se mudaron a Madrid con la ilusión de tener una vida mucho más tranquila que en Nueva York. Sin embargo, el matrimonio ya ha hecho las maletas y tras establecer su hogar en nuestras fronteras -concretamente en la exclusiva urbanización, en una casa valorada en 3,5 millones de euros en la Moraleja-, ha regresado al país de origen del intérprete.

Ha sido el compañero de Julia Roberts en Novia a la fuga el que ha concedido unas declaraciones a ¡Hello! En Estados Unidos donde ha desvelado que ha regresado junto a su mujer y sus hijos a América del Norte. «Ahora hemos vuelto aquí, pero… nuestra familia estuvo en España durante un año. Y lo más importante que puedo decir es que Alejandra era muy feliz gracias a su familia, sus amigos, su cultura, su ciudad y su comida… Todas esas cosas culturales maravillosas, así que fue fabuloso», ha explicado.

Richard Gere en la presentación de ‘Sabiduría i Felicidad’. (Foto. Gtres)

Lo que parecía un viaje exprés, se ha convertido en una mudanza definitiva y que el actor -de 76 años- no ha encontrado su sitio en nuestras fronteras, a pesar de habérselo prometido a su esposa y a pesar de haberse comprado también una mansión en Galicia, la tierra de la madre de sus hijos pequeños. Una deuda que solo parece saldada una cuarta parte. «Ella fue muy generosa al permitirme vivir seis años en mi mundo, así que es justo que ahora yo le dedique al menos otros seis viviendo en el suyo. Viviremos en España durante unos años y luego volveremos», dijo Gere cuando se mudó a Madrid. «Para mí, ir a Madrid va a ser una gran aventura porque nunca he vivido a tiempo completo fuera de Estados Unidos. Y creo que también será muy interesante para mis hijos. Para Alejandra será maravilloso estar más cerca de su familia, de sus amigos de toda la vida y de su cultura», añadió-.

Hasta ahora, parecía que Richard se había adaptado a la perfección a las costumbres españolas -a pesar de haber estado viajando en estos últimos 365 días profesando su fe budista por el mundo-. De hecho reveló con humor que su mujer conseguía reunir como anfitriona a 35 personas los domingos en su casa como tradición.

Richard Gere y Alejandra Silva en la última edición de los Premios Goya. (Foto: Instagram).

Once meses después de su regreso -parecía definitivo- a España, los Gere Silva han regresado a la Gran Manzana, donde seguramente sean fotografiados entre estrellas de Hollywood o acudiendo a actos en las próximas semanas. Ahora se abren unas incógnitas en sus vida esta decisión in extremis: ¿Volverán a vivir en España?¿Cumplirá el actor su promesa a su mujer en algún momento?¿Mantendrán su casa de Galicia o, por el contrario, la venderán?