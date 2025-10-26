Richard Gere regresa a Estados Unidos tras cargar duramente contra Trump: “Ha destruido nuestro país”

Richard Gere y Alejandra Silva han puesto fin a su etapa en España. Fue a principios de 2025 cuando la pareja decidió trasladarse a Madrid para instalarse en una lujosa casa de 3,5 millones de euros ubicada en La Moraleja. En un principio, todas las declaraciones del actor apuntaban a que permanecerían en España por un largo tiempo, pero sin embargo, sorprendiendo a propios y extraños, cuando todavía no ha pasado ni un año desde su mediática mudanza, han decidido regresar a Estados Unidos.

«Ahora hemos vuelto aquí, pero nuestra familia estuvo en España durante un año. Y lo más importante que puedo decir es que Alejandra fue muy feliz gracias a su familia, sus amigos, su cultura, su ciudad y su comida… Todas esas cosas culturales maravillosas, así que fue fabuloso», ha confesado el intérprete a la revista del saludo.

Por ahora, se desconoce el motivo por el que han decidido abandonar tan pronto la capital madrileña, pero lo cierto es que, sea como fuere, en su regreso a Norteamérica, el protagonista de Pretty Woman tendrá que enfrentarse a un contexto político y social con el que se ha mostrado completamente contrario. En los últimos meses, Gere no ha ocultado su incomodidad ante la forma de gobernar de Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos. Y es que en más de una ocasión, no ha tenido problema en confesar que está muy preocupado por el rumbo político que ha tomado su país natal.

Sin ir más lejos, el pasado mes de septiembre, durante su presencia en la cena benéfica organizada por ONG Open Arms en Barcelona, Richard Gere no tuvo problema en expresar que, bajo su punto de vista, Trump era un presidente «que no solo estaba loco» sino que también tenía «una presencia muy oscura». «En seis meses casi ha destruido nuestro país», sentenciaba, añadiendo que tanto él como todos los que apoyaban su ideología deberían marcharse. Meses antes, concretamente durante la celebración de los Premios Goya, el intérprete volvió a sacar a relucir su faceta activista y comprometida para reivindicar que «América era un lugar oscuro que tenía un matón como presidente».

De esta manera, Richard Gere se ha unido a la lista de estrellas de Hollywood que han alzado la voz en contra del presidente de los Estados Unidos, como es el caso de Angelina Jolie o Jennifer Lawrence, las cuales no han tenido reparo en denunciar públicamente la gestión del mencionado. No obstante, en el caso de Gere, su postura ha cobrado especial relevancia en los últimos días, después de conocerse que se ha instalado de nuevo en Estados Unidos y que, por consiguiente, volverá a verse obligado a acatar las medidas políticas de Trump. Por ahora, se desconoce si este regreso será temporal o definitivo, ya que no ha trascendido ninguna información que señale que su mansión de La Moraleja se haya puesto a la venta. Un detalle que podría sugerir que el actor y su familia contemplan volver a España por temporadas.