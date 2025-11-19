Gonzaló Miró y Broncano intentan «provocar» a Mariló Montero en TVE pero les sale mal: «No voy a entrar»

Mariló Montero ganó MasterChef Celebrity 10 en una gala que se emitió el pasado lunes 19 de noviembre en La 1 de TVE, la misma cadena que ella misma ha criticado por su falta de pluralidad. Es por ello que desde distintos espacios del ente público se ha intentado provocar a la presentadora pero ella no ha entrado en el juego. Desde La Revuelta, David Broncano hizo referencia a la vez anterior (dos meses antes) que Montero visitó su programa y discutieron de política. «Ayer fue el final de MasterChef y nuestra mejor amiga Mariló Montero se alzó con el título de ganadora. Estaría bien invitarla, pero dos veces en dos meses… A lo largo de la temporada y en condición de ganadora de MasterChef viene, y ese día acuchillamos aquí una vaquilla o algo». Antes, en Directo al grano, Gonzalo Miró le dijo directamente a Mariló Montero: «Es una sorpresa que hayas ganado en la televisión del régimen…». Ella fue tajante: «Sabes lo que me gusta una provocación contigo, pero no voy a entrar».

El pasado lunes, 17 de noviembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española fueron testigos de la gran final de MasterChef Celebrity. El popular talent culinario se ha convertido en uno de los más vistos y conocidos de la televisión, sin importar su versión. Y es que, todo el mundo quiere ver cómo rostros conocidos del panorama nacional se desenvuelven entre fogones. Pero, tras una temporada donde las emociones no han faltado, la audiencia pudo ver cómo Mariló Montero se alzaba con la gran victoria. Un triunfo que la periodista se disputó en la prueba final con Miguel Torres. Pero, los miembros del jurado lo tuvieron claro.

Mariló, recordemos, actualmente colabora en programa como Espejo público en Antena3 y en septiembre acudió a La Revuelta tuvo un pequeño enfrentamiento con David Broncano tras criticar la supuesta ideologización de RTVE y defender la tauromaquia como un arte.

Ahora, tras la victoria de Montero, David Broncano no pudo resistirse a hablar de ella el pasado martes 18 de noviembre: «Ayer fue el final de MasterChef y nuestra mejor amiga Mariló Montero se alzó con el título de ganadora. Estaría bien invitarla, pero dos veces en dos meses… A lo largo de la temporada y en condición de ganadora de MasterChef viene, y ese día acuchillamos aquí una vaquilla o algo».

Por último, David Broncano felicitó públicamente a Mariló y admitió que, a pesar del tenso episodio que protagonizó en La Revuelta, le tiene «cariño». «Le mandamos un beso y muchas felicidades. Yo le tengo cariño».

Mariló frena a Gonzalo Miró

Pero más tenso fue el momento en el que, ese mismo martes, Mariló se sentó en el programa Directo al grano con el trofeo de MasterChef en las manos y vestida con el icónico delantal del programa.

El presentador, Gonzalo Miró (que coincidió con Montero en Espejo Público), fue directo a por su invitada y le dijo: «No sé si la siguiente en ser recibida por Pedro Sánchez vas a ser tú, como ganadora de Masterchef Celebrity». Ella respondió: «No es el día. Hoy estoy con mi chaquetilla blanca y permitidme que brille, porque he ganado Masterchef Celebrity, que no es cualquier cosa. Y a mí no me ensombrece nadie mi momento, como diría Rosa Benito».

🎯»Es una alegría y una sorpresa que tú hayas ganado en la televisión del régimen», Gonzalo Miró a Mariló Montero tras ganar Masterchef. 💥#DirectoAlGrano18N pic.twitter.com/op0eTeUSGw — directoalgrano.rtve (@algrano_rtve) November 18, 2025

Pero Gonzalo insistió: «Es una sorpresa que hayas ganado en la televisión del régimen…». Mariló Montero no picó el anzuelo y se limitó a decir: «Sabes lo que me gusta una provocación contigo, pero no voy a entrar.Masterchef lleva 14 años emitiéndose en TVE. La cocina une y Masterchef no tiene ideología, y no voy a ser yo el que lo rompa el respeto histórico [al programa]».