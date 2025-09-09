Mariló Montero retrata a la TVE sanchista frente a Broncano: «Es todo izquierda, izquierda, izquierda»

Este martes por la noche se emitió el segundo programa de la nueva temporada de La Revuelta, el espacio televisivo que presenta David Broncano de lunes a jueves en La 1. La invitada al show de TVE fue la periodista Mariló Montero, quien no tuvo ningún reparo en denunciar ante la audiencia y ante el propio presentador el sectarismo de la televisión pública bajo el mandato del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Al inicio de su intervención, Mariló Montero expuso lo polarizada que está la sociedad y que se ha trasladado a los medios, especialmente en TVE: «Vivimos en un país con muchos colores ideológicos y nos estamos separando demasiado entre nosotros. Debería haber más corporativismo y libertad de opinión».

La periodista de Estella dejó clara su idea de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha diseñado una televisión pública pensada solo para una parte de la sociedad: «No creo que Ana Rosa Quintana tenga amargura hacia ti. Yo creo que es más el encargo de Pedro Sánchez por construir una televisión pública unidireccional. Esa sería la crítica de Ana Rosa y que casi que comparto».

Mariló Montero desenmascara la programación de TVE

Mariló Montero quiso hacer un repaso de la programación de TVE y dejó retratado a David Broncano: «Parrilla de Televisión Española. Por la mañana, ideología de los presentadores y presentadoras: de izquierdas. Empiezas y es todo izquierda, izquierda, izquierda; llegas por la tarde y más izquierda y por la noche más izquierda. Eso es así».

Montero defendió la libertad de expresión en los medios en vez de que sea todo enfocado en la misma dirección. «Yo lo que disfruto es de vuestra libertad. Eres libre de decir lo que quieras. Yo eso lo apoyo totalmente. Tenemos que defender la libertad de expresión, la libertad periodística y la libertad ciudadana», afirmó.

Antes de finalizar el programa, Broncano le reconoció a Montero que es un presentador de «izquierdas» y «progresista», a lo que la periodista navarra contestó: «Aunque haya un gobierno de izquierdas, tiene que haber presentadores de derechas y de izquierdas. Tendría que haberlos de todo. Hay que representar a la sociedad completa».

Mariló Montero se mostró firme en todo momento durante la entrevista, a pesar de que en muchos momentos el público de ‘La Revuelta’ se mostraba abiertamente en su contra y a favor de David Broncano.