Moncloa ha dado un paso más en el control de los informativos territoriales de Televisión Española (TVE), desplazando a su equipo y sus caras visibles, con el objetivo de endurecer aún más la línea contra los presidentes autonómicos de la oposición como Isabel Díaz Ayuso. Tal y como ha podido saber OKDIARIO, el canal público avanza en su proceso de politización, «cesando a la que hasta ahora era la presentadora, Marta Jaumandreu». Marta ha sido durante más de diez años la cara visible del territorial en Madrid, pasando por el telediario, el tiempo y la propia presentación del territorial. Un movimiento que, según las mismas fuentes, se repetirá en los programas informativos regionales de Valencia.

Las fuentes internas indican que Pepa Bueno, «tras blanquear a Sánchez en una entrevista hecha a medida», está «interviniendo para remover a numerosos empleados de varios telediarios y reponer el equipo con personas afines».

En el caso del informativo territorial de Madrid, TVE ha echado a Jaumandreu para sustituirla por Paula Sainz Pardo, quien iba a incorporarse en la delegación de Toledo. Con este movimiento, el canal busca girar hacia una línea editorial más beligerante contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Algo que ya anticipamos en OKDIARIO, cuando la ya ex directora del informativo, Silvia Rodríguez, y el editor del informativo, Mauricio Salinas, fueron apartados de sus cargos y sustituidos por dos fichajes provenientes de Atresmedia, Ángel Negro y Bernabé Sánchez-Minguet, que pasaron a encargarse de la dirección y edición de los informativos de Madrid de la cadena pública. El trabajo de Negro ha sido tan positivo, que ahora es uno de los nuevos editores de Pepa Bueno.

Sin embargo, las fuentes indican a este periódico que la televisión pública no se va a contentar sólo con este movimiento. Ahora, TVE prepara una purga similar en el informativo valenciano con el objetivo de presionar al Gobierno regional liderado por Carlos Mazón.

El momento de cambio llega justo en el momento en que el Gobierno de Pedro Sánchez está volviendo a introducir la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2026 en la conversación. El propio líder del Ejecutivo ha reconocido que, de no haber apoyos para esos Presupuestos, no renunciará ni convocará elecciones, y sus socios de gobierno temen que sea una simple maniobra para poder acusar al resto de partidos de que «no hay Presupuestos». La maniobra de cambios en la televisión pública entronca con una estrategia de comunicación que desembocaría en las elecciones de 2027.

Asalto de Sánchez a TVE

De esta forma, el Gobierno de Sánchez sigue con su asalto a la televisión pública. Un canal que utiliza de forma sistemática para atizar a la oposición. Ejemplo de esto es la colaboradora Sarah Santaolalla, quien llegó a insultar a millones de españoles por no adscribirse al ideario del Ejecutivo: «Hay que ser muy idiota o tener muy poca información para seguir creyendo al Partido Popular y a Vox».

Tal y como desveló OKDIARIO, Santaolalla pegó carteles del líder del PSOE en la campaña de las elecciones del 10-N de 2019 y llegó a aplaudir al jefe del Ejecutivo en un mitin en Salamanca como una militante más en las generales anteriores, las de abril de aquel año.

Por otro lado, TVE se ha dedicado en los últimos meses a fichar a colaboradores afines. Uno de los últimos casos es el de Gonzalo Miró, el cual ha dejado Antena 3 (Espejo público) para acompañar a Marta Flich en la conducción de Directo al grano, nuevo magacín de la pública que se estrenará próximamente.