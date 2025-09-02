Sánchez se ríe de los españoles en TVE

Pedro Sánchez se ha pasado por su Ministerio de Propaganda para fingir ser entrevistado por una periodista para quien lo más preocupante no era el latrocinio institucionalizado del Gobierno sino los sentimientos heridos del presidente. «¿Sufre mucho por los casos de corrupción de su entorno?», le preguntó Pepa Bueno casi con solemnidad maternal. Su momento estelar llegó cuando casi se le saltaron las lágrimas al hablar de la «campaña de deshumanización extraordinaria» que padecía el pobrecito líder.

Pepa interpretó su papel magistralmente, mostrando su indignación no por los jerarcas del PSOE que se embolsaban comisiones o colocaban prostitutas en empresas públicas, sino porque ¡nadie había avisado al presidente! Por poco no se abalanza a darle un abrazo maternal cuando él, heroico hasta el final, prometió dimitir «pase lo que pase» con Begoña y su hermano. Es más, Sánchez se echó a reír cuando le preguntaron por su mujer pentaimputada.

La verdadera resiliencia la practican los sufridos españoles, que financian con sus impuestos tanto la propaganda gubernamental como el astronómico sueldo de Pepa de 265.290 euros. No es casualidad que fuera forjada en los prestigiosos campos de entrenamiento de PRISA, donde según confesó un veterano periodista de Casa Polanco, «arrastrábamos una mentalidad muy propia del siglo XX: la sumisión a la maquinaria, la devoción por el diario como institución totémica, el gusto por la rutina funcionarial. Interiorizamos el hombre masa y el militante comunista».

«¿Qué hacemos presidente con los negacionistas?», le preguntó Pepa con la complicidad de una conspiradora. Porque esa es la gran tragedia del sanchismo: qué hacer con esos malvados que se atreven a insultar al presidente, que se resisten a seguir sus consignas, que insisten tercamente en no someterse al consenso («tiempo nuevo», en neolengua pepabuenista), que tienen la osadía de cuestionar el sagrado catecismo climático o que se niegan a ser tutelados por una pandilla de corruptos.

Poco separa ya la España de Sánchez de esa pesadilla totalitaria que Orwell soñó y a la que bautizó 1984, donde los ciudadanos han perdido la capacidad de distinguir entre la verdad y las mentiras cuidadosamente elaboradas por un «insensato sin escrúpulos» —como tan acertadamente lo definió el diario de Pepa.