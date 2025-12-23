PP y Vox están obligados a entenderse por el bien de España

Es un hecho probado que, en plena descomposición del sanchismo, la pugna política entre PP y Vox no se traduce en una victoria de los populares, como ha quedado de manifiesto en Extremadura pese al meritorio triunfo de María Guardiola, ya que la formación de Santiago Abascal exhibe una notable fortaleza que debería obligar a Génova a modular su estrategia. El cuerpo a cuerpo no le es rentable al PP, de modo que lo sensato sería rehuir el intercambio de golpes y no derrochar energías inútilmente.

Con un Vox al alza, las legítimas aspiraciones del PP de ganar por mayoría absoluta se complican y, en consecuencia, lo que se impone es establecer canales de negociación que redunden en el bien de ambas formaciones -que es tanto como decir en el interés de España-, sin necesidad de darle al sanchismo ninguna baza que le sirva de asidero en pleno derrumbe. Al fin y al cabo, las batallas electorales autonómicas habrán de derivar en unas elecciones generales en las que los de Feijóo y Abascal tendrán que ponerse de acuerdo para lograr su propósito de poner fin a estos años de oprobio socialcomunista.

El recurrente relato de la izquierda alertando del riesgo de que el PP se eche en brazos de Vox se agota a medida que van hablando las urnas, de modo que los populares deberían guiarse más pensando en sus votantes que en lo que puedan decir Pedro Sánchez y sus secuaces, a los que se les va agotando la baza del peligro del fascismo y demás mantras al uso.

El sanchismo agoniza y, en estas circunstancias, lo menos conveniente es que PP y Vox se pierdan en pugnas estériles, porque si ha quedado algo claro tras las elecciones en Extremadura es que sin mayoría absoluta del PP lo que sí ha sido un fracaso absoluto es el resultado del sanchismo. Y lo que sería un absoluto despropósito es que en estas condiciones la derecha española no entendiera que el interés nacional demanda, más que nunca, priorizar lo esencial por el bien de España.