¿Cuántos ‘gallardos’ más arderán en la pira del sanchismo?

Miguel Ángel Gallardo, el líder de los socialistas extremeños que se estrelló en las urnas el domingo, ya forma parte de la larga lista de caídos del sanchismo. Descanse políticamente en paz, pero la maniobra es de libro: se trata de otro chivo expiatorio, alguien al que cargar las culpas del descomunal fracaso de un partido que está en un acelerado proceso de derribo. Cierto es que Gallardo era un candidato calamitoso, pero no lo es menos que Moncloa y Ferraz lo han utilizado miserablemente para esconder el fracaso de Pedro Sánchez.

El sanchismo agoniza y, en plena descomposición, ofrece ahora la cabeza de Gallardo -un tipo menor, procesado por el caso del hermano músico del presidente- sin asumir que el problema del PSOE no son los gallardos de turno que se estrellan en las urnas, sino Pedro Sánchez, esa suerte de Saturno devorando a sus hijos que se mantiene en el poder pese a conducir a su partido al abismo.

El hecho de que Gallardo fuera un pésimo candidato no explica, por sí solo, el estrepitoso derrumbe del socialismo en Extremadura, uno de sus antaños bastiones y hoy territorio donde la derecha exhibe una aplastante fortaleza. PP y Vox suman entre los dos el 60% de los votos, una auténtica transformación política y social en una comunidad que sigue los pasos de Andalucía.

No es Gallardo el culpable, sino Pedro Sánchez, el auténtico responsable del descomunal batacazo. Sánchez no gobierna y toda su estrategia se limita a un permanente ejercicio de supervivencia consistente en ir ganando tiempo y mantenerse en la Moncloa al modo de esos líderes iluminados de una secta que se parapetan junto a un grupo de fieles dispuestos a inmolarse por el jefe. Eso es el sanchismo. Ahora ha sido Gallardo y después vendrán otros tantos. Sánchez es como Jim Jones, el líder de la secta apocalíptica Templo del Pueblo que terminó con un suicidio en masa. Tiempo al tiempo.