Giro de 180 grados en los informativos de Madrid en Televisión Española (TVE). La directora, Silvia Rodríguez, y el editor del informativo, Mauricio Salinas, han sido apartados de sus cargos y sustituidos por dos fichajes provenientes de Atresmedia, Ángel Negro y Bernabé Sánchez-Minguet, que se están encargando ya los dos de la dirección y edición de los informativos de Madrid de la cadena pública.

Fuentes internas señalan que los informativos de Madrid de TVE han dado ya un giro radical a favor del Gobierno y en contra de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad, objetivo político de Pedro Sánchez desde hace años, y de José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital. «El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, parece ahora el presidente de la Comunidad. Protagonismo absoluto», señalan fuentes conocedoras de la situación.

«Quieren aprovechar que el informativo tenía una audiencia importante, por encima del 10% y con días del 18%, para tratar de atacar a Ayuso y a Almeida. Controlan la información totalmente, sacando cosas de la escaleta. El tema Begoña Gómez ha desaparecido del minutado del informativo», señalan estas fuentes.

«Un buen ejemplo es lo que ha ocurrido hoy. El Ayuntamiento de Madrid ha presentado el Plan Reside, que pretende ordenar la oferta de viviendas de uso turístico y crear unas nuevas reglas de juego para otorgar licencias. No se ha dicho nada del Plan, no se ha hecho una pieza explicando el Plan. En cambio hemos hecho una pieza con los barrios donde no se va a aplicar y a los vecinos quejándose», explican estas fuentes.

Tras los primeros días de los dos nuevos editores de la información de TVE en Madrid se ha visto ya el cambio hacia una información crítica con los gobiernos de Ayuso y Almeida. Negro y Sánchez-Minguet han dado un giro radical al informativo territorial.

«A la anterior directora de informativos le advirtieron de que no querían guerras ni jaleos internos por el cambio. Le dijeron «¿vamos a tener una transición tranquila, verdad?». Al anterior editor, Mauricio Salinas, le han ofrecido la coordinación de todos los centros territoriales», explican estas fuentes.

Tras la llegada de José Pablo López a la presidencia de RTVE, los cambios llegaron también a los informativos generales. Maribel Sánchez Maroto y Jon Ariztimuño han tomado las riendas de los servicios informativos.

La lectura interna que se hace de estos cambios es totalmente política. Madrid es la obsesión de Pedro Sánchez, y desbancar a la presidenta Ayuso en las próximas elecciones es un objetivo evidente del presidente del Gobierno.

Además, se da la circunstancia de que Ayuso despidió en cuanto pudo -cuando acabó su dependencia de Ciudadanos- a López como director general de Telemadrid y a Ariztimuño como director de Informativos de la cadena pública madrileña. Fue en julio de 2021.

Tanto López como Ariztimuño denunciaron en los juzgados sus despidos. En el caso de Ariztimuño fue declarado improcedente en 2023, mientras que en el caso de López la justicia dio la razón a Ayuso.

El giro de 180 grados en los informativos territoriales de Madrid coincide con el varapalo que ha dado el Consejo de Informativos de TVE a la dirección de la cadena por la emisión del documental anti-Ayuso 7291, sobre las muertes en las residencias de la Comunidad de Madrid por el coronavirus.

El Consejo de Informativos ha concluido su investigación sobre la emisión de ese documental, que TVE compró por 20.000 euros, según ha admitido López. La conclusión es que TVE no debió emitir ese documental. «No ponemos en duda que las cifras de muertos en esta región requerían de una especial atención, pero cuestionamos que el programa no contara con voces expertas ajenas a la política, como profesionales del sector sociosanitario, o que no se diera más espacio a lo ocurrido en otras comunidades autónomas. Otros programas de la casa, como Informe Semanal o los Telediarios especiales, sí lo hicieron», señala el Consejo de Informativos en una nota.