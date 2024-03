Gana el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso contencioso administrativo presentado por José Pablo López, ahora Director de Contenidos de RTVE, por su cese como director general de Telemadrid en 2021. El Supremo condena en costas al ahora directivo de RTVE y le da un mes para recurrir, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario.

López recurrió el decreto del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sobre su cese el pasado 7 de octubre, al considerar que estaba fuera de la legalidad constitucional. Ese decreto, del 14 de julio de 2021, nombró administrador interino a José Antonio Sánchez.

José Pablo López fue nombrado director general de Telemadrid en enero de 2017 por seis años improrrogables, con Cristina Cifuentes de presidenta de la Comunidad y gracias a un acuerdo con Ciudadanos. Tras la dimisión de Cifuentes, Ayuso tomó los mandos de la región y su relación con López no fue buena.

Pero fruto de esos acuerdos con Ciudadanos, Ayuso no pudo cesar a López hasta que consiguió mayoría absoluta en las elecciones de 2o21, que aprobó un decreto por el que cesaba a López y nombraba a José Antonio Sánchez nuevo director general interino.

López siguió el camino del recurso, como hizo Jon Ariztimuño, ahora también en RTVE, como director de Informativos de la cadena madrileña. En el caso de Ariztimuño el Supremo le dio la razón y condenó a Telemadrid a indemnizarle, pero en el caso de López el tribunal le ha dado la razón a la Comunidad de Madrid.

Según se describe en la sentencia, López argumentaba que el nombramiento de un administrador interino provisional sólo se podía llevar a cabo si la Asamblea no hubiese podido elegir a un director general por el procedimiento habitual, con mayoría de dos tercios. Ese procedimiento no se hizo y López entendía que el nombramiento de Sánchez no era constitucional.

La Comunidad se opuso a ese argumento señalando que el cese y el posterior nombramiento de Sánchez se ajustaban a la reforma de la ley aprobada por el Gobierno de Ayuso. El Tribunal acepta el argumento de la Comunidad y considera que se ajustó a la legalidad.