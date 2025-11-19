Mariló Montero lo confiesa: esto es lo que va a hacer con el premio de ‘MasterChef Celebrity 10’

El pasado lunes, 17 de noviembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española fueron testigos de la gran final de MasterChef Celebrity. El popular talent culinario se ha convertido en uno de los más vistos y conocidos de la televisión, sin importar su versión. Y es que, todo el mundo quiere ver cómo rostros conocidos del panorama nacional se desenvuelven entre fogones. Pero, tras una temporada donde las emociones no han faltado, la audiencia pudo ver cómo Mariló Montero se alzaba con la gran victoria. Un triunfo que la periodista se disputó en la prueba final con Miguel Torres. Pero, los miembros del jurado lo tuvieron claro.

Mariló Montero ha ganado la última edición de MasterChef Celebrity y la comunicadora no pudo evitar mostrarse más feliz. Una victoria que celebró junto a sus seres queridos y por el que fue abrazada por todos sus compañeros. Asimismo, y como sucede en cada edición, la ganadora fue premiada con 75.000 euros. Una cifra económica que destinaría a una ONG. En el caso de la periodista, ella eligió donarlo a la Fundación Fundela, destinada al fomento de la investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica. Y es que, esta enfermedad es muy cercana a ella debido a que la sufrió su madre.

Los 75.000 euros de Mariló Montero van para la Fundación Fundela

«Es la encargada de investigar una enfermedad de la que todavía no sabemos los motivos por los que la gente tiene que sufrir una parálisis del cuerpo progresivo teniendo la cabeza perfecta», explicó visiblemente emocionada. La comunicadora pidió que ese dinero se utilice «para investigar a ver de dónde viene esta enfermedad». Un bonito gesto con el que emocionó a todos los presentes.

De esta manera, Montero ha agradecido a la productora y a los altos cargos del programa el haber querido contar con ella. Pues, formar parte del concurso la ha ayudado a reposicionarse públicamente después de varias situaciones complejas. «Es un subidón y me viene de maravilla. Haber estado en MasterChef y ganar es otro impulso para la siguiente etapa de la vida», comentó.

Mariló Montero, agradecida con Miguel Torres: «Eres toda una inspiración»

«Has elaborado un menú exigente, ambicioso y complejo», le dijeron los jueces. Ante ello, Mariló Montero también quiso dedicarle unas bonitas palabras a su compañero en esta gran final, Miguel Torres. Y es que, el deportista fue un hueso duro de roer. Pero, le guarda admiración, cariño y mucho respeto. «Querido amigo, eres toda una inspiración para muchísimas personas… ¡Eres, también, un campeón!», le dijo emocionada. Unas palabras que él recibió muy agradecido.

Con el dinero del premio, la periodista pretende que se impulse un área de investigación que necesita visibilidad y financiación constante. «Les van a venir genial, seguro», comentó el chef Jordi Cruz, por su parte. Una bonita manera de finalizar su paso por el concurso de Televisión Española. Pues, no todo el mundo consigue regresar a casa, tras semanas de duro trabajo, con el gran premio en las manos.