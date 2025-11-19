Avance del capítulo de ‘Valle Salvaje’ de hoy: Adriana, dispuesta a ayudar a Luisa
Para ello, hace una petición a Atanasio
No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, no está dejando indiferente a nadie. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 18 de noviembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 298 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. Así pues, los más fieles seguidores de esta ficción han podido ser testigos de cómo Dámaso no ha podido evitar aprovechar la ocasión que se le ha presentado para confirmar las sospechas de Mercedes. Es más, no tarda en proponer una alianza para tratar de acabar, de una vez por todas, con los duques de Valle Salvaje.
Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ser testigos de cómo Pepa no ha dudado un solo segundo en visitar a su hermana en la cárcel. A pesar de todo, y tras haber visto el estado en el que se encuentra Luisa, no le queda más remedio que tomar una drástica decisión. Se trata de algo que, inevitablemente, le va a costar muy caro. Aun así, es un hecho que está dispuesta a dar ese paso, puesto que no le importan en absoluto las posibles consecuencias de sus actos.
¿Qué sucede en el capítulo 299 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, miércoles 19 de noviembre?
De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta ficción diaria van a poder ver cómo Adriana se ha quedado completamente sin palabras tras haberse enterado del sacrificio que ha decidido hacer Pepa. Es por eso que no duda un solo segundo en hacer una petición muy concreta a Atanasio.
¿En qué consiste, exactamente? En conseguir toda la información posible para tratar de ayudar a Luisa. Por si fuera poco, la Salcedo hace todo lo que está en su mano para tratar de convencer a Alejo de seguir confiando, ciegamente, en su prometida. Victoria no duda en azuzar al duque contra Dámaso, confesándole que éste trató de besarla en contra de su voluntad. ¿Cuál será la respuesta que reciba? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
