Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 17 de noviembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 297 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia han sido testigos de cómo Dámaso hace todo lo que está en su mano para intentar ganarse la confianza de Alejo. Entre otras cuestiones, opta por ofrecerle su ayuda de forma incondicional para todo lo que necesite. Además, ha dado el paso de aprovechar un momento de debilidad de Victoria para intentar besarla.

Algo que, desde luego, ha dejado a la duquesa completamente sin palabras, a la par que descolocada. ¡Y no es para menos! Por si fuera poco, la Salcedo se ha quedado sorprendida al descubrir a Atanasio en la Casa Pequeña, puesto que era algo que no se esperaba en absoluto. Es más, se entera de todo en un instante verdaderamente delicado, y es cuando él y Matilde tienen que ser lo más discretos posible. Es más que evidente que estamos ante una situación muy complicada que, sin lugar a dudas, va a marcar un antes y un después en esta tercera temporada de la serie que tantísimo está dando de qué hablar. En muchos aspectos.

¿Qué sucede en el capítulo 298 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, martes 18 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que se emite de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española van a ser testigos de cómo, finalmente, parece que Dámaso ha tenido la oportunidad de confirmar todas y cada una de las sospechas de Mercedes. Así pues, no duda un solo segundo en proponerle una alianza para acabar con los duques de Valle Salvaje. ¿Qué respuesta recibirá, después de todo?

Lejos de que todo quede ahí, vamos a poder ver cómo Pepa no ha dudado un solo segundo en visitar a su hermana en la cárcel. Es entonces cuando, viendo el estado en el que se encuentra Luisa, se ve obligada a tomar una drástica decisión que podría llegar a costarle muy caro. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.