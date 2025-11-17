Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. No es ningún secreto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 14 de noviembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 296 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Alejo no puede evitar sufrir muchísimo al pensar que su historia con Luisa ha sido todo una mentira. En cuanto a Adriana, ha querido aprovechar la ocasión que se le ha presentado para volver a visitar a la criada en prisión.

Es entonces cuando la joven, finalmente, se ve con el valor suficiente para confesar que el ladrón de la talla, en realidad, fue Tomás. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en esta tercera temporada de la ficción diaria, que tantísimo está dando de qué hablar. Pero no todo queda ahí, puesto que Bárbara se ha visto sorprendida al ver llegar a palacio a Irene y Leonardo, por lo que no pueden evitar surgir ciertas dudas al respecto. ¿Ya son marido y mujer? ¿Habrán dado ese importantísimo paso a pesar de las posibles consecuencias?

¿Qué sucede en el capítulo 297 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, lunes 17 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta serie diaria que se emite en La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo, a pesar de que a priori tiene todo en contra, Dámaso no duda un solo segundo en hacer todo lo que está en su mano para tratar de ganarse la confianza de Alejo. ¿De qué forma? Ofreciéndole ayuda para lo que necesite. Es más, no duda en ir mucho más allá.

Entre otras tantas cuestiones, porque se muestra decidido a aprovechar un momento de debilidad de Victoria para tratar de besarla. Lejos de que todo quede ahí, la Salcedo se queda completamente impactada sin palabras al descubrir a Atanasio en la Casa Pequeña, justo en el preciso instante en el que él y Matilde tienen que ser lo más discretos posible. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.