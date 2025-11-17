La ex mujer de Ramón García se vuelve a casa y estos son todos los detalles: quién es su futuro marido

El anuncio del compromiso entre Patricia Cerezo y el empresario Kiko Gámez ha devuelto de manera inesperada a la periodista al centro de la atención pública, un espacio que en los últimos años había preferido evitar tras su separación de Ramón García.

Después de 25 años de matrimonio con el presentador y de un proceso personal que, según cuentan quienes la conocen, llevó con serenidad y discreción, la comunicadora inició una nueva etapa sentimental en 2021, cuando amigos en común le presentaron a Gámez durante la primavera de ese año. Lo que comenzó como un encuentro casual terminó evolucionando en una relación estable que ambos han construido lejos de los focos, y ese deseo de proteger su intimidad es precisamente lo que ha provocado que la confirmación del compromiso haya pillado a Patricia por sorpresa y sin margen de reacción, especialmente ahora que su vida vuelve a ser observada con lupa.

La protagonista de nuestra noticia no oculta que ha vivido estas horas con una mezcla de alegría y desconcierto. Confesó sentirse abrumada por la rapidez con la que la noticia ha circulado, asegurando que no esperaba que trascendiera tan pronto y que todavía se está adaptando a la intensidad de la reacción. Aun así, no dejó de remarcar que la felicidad que siente por este paso tan significativo compensa cualquier sorpresa inesperada, y recalcó que la calma que mantiene se debe en buena parte al apoyo de su familia, que ha celebrado la noticia con muchísimo entusiasmo. Según explicó, la emoción que han mostrado las personas más cercanas ha sido uno de los elementos que más le han ayudado a asimilar este momento tan especial.

Patricia Cerezo toma una decisión

Aunque muchos esperaban obtener detalles específicos sobre la boda, Patricia prefiere mantener la prudencia que ha caracterizado todos estos años, evitando ofrecer información concreta sobre la fecha, el tipo de celebración o los preparativos que puedan estar ya en marcha. Sí quiso subrayar que la alegría que esta noticia ha generado en su entorno familiar ha sido enorme, y que tanto sus hijas como los demás miembros del clan han recibido el compromiso con los brazos abiertos.

La periodista explicó que, aunque entiende perfectamente el interés que genera su vida sentimental por su trayectoria pública, su prioridad sigue siendo preservar la tranquilidad con la que ella y Gámez han construido su relación, un equilibrio que no está dispuesta a romper pese a la curiosidad mediática. Ha decidido mantenerse al margen de ciertos revuelos y promete que su postura siempre será discreta.

¿Quién es Kiko Gámez?

La figura de Kiko Gámez, hasta ahora muy discreta, empieza a ser objeto de interés ahora que se ha descubierto que será el futuro marido de Patricia. Se trata de un empresario andaluz con una sólida carrera profesional en el ámbito de la tecnología, el marketing y el comercio digital, donde ejerce funciones de dirección global dentro del grupo Telefónica. Su perfil, mucho más ligado al ámbito corporativo que al mediático, ha contribuido a que la pareja haya podido vivir estos años en un clima de normalidad sin exponerse en exceso, algo que ambos valoran profundamente.

Dicha forma de llevar su vida juntos, en un segundo plano y sin necesidad de exhibir su relación, ha sido clave para construir un vínculo asentado en la confianza y en los proyectos comunes, elementos que han sido determinantes para que finalmente decidieran formalizar su compromiso.

Precisamente ese estilo discreto explica que Patricia haya mostrado cierta incomodidad ante la filtración del compromiso, ya que prefería que la noticia no se conociera hasta que ambos estuviesen preparados para compartirla públicamente.

Una boda muy esperada

En los últimos meses, y de manera muy sutil, la comunicadora había dejado entrever que deseaba volver a casarse, y confesó que, aunque se considera una mujer moderna en muchos aspectos, sigue apreciando los gestos tradicionales como que sea la pareja quien dé el paso de pedir matrimonio. Habló con emoción de la importancia de tener metas compartidas, proyectos a largo plazo y una ilusión que permita avanzar con firmeza, y reivindicó la belleza de esas decisiones que marcan el rumbo de una vida en pareja, algo que para ella tiene un significado especialmente profundo después de haber cerrado una etapa tan larga como la que compartió con Ramón García.

Esas declaraciones, unidas a la solidez de los cuatro años que lleva junto a Gámez, hacían pensar que el compromiso era un paso lógico y casi inevitable dentro del camino que han recorrido juntos. Para Patricia, un proyecto de vida en común necesita ilusión, constancia y una voluntad clara de avanzar, cualidades que asegura haber encontrado en su relación actual. Aunque por ahora prefiere guardar silencio sobre todos los detalles del enlace, ha dejado muy claro que vive este momento con serenidad, madurez y una alegría que se refleja en cada una de sus palabras.

Patricia Cerezo sabe que esta nueva etapa supone no solo un cambio emocional importante, sino también un renacer personal que desea disfrutar con calma, valorando cada avance y manteniendo intacto su deseo de construir un futuro sólido y lleno de significado junto a su futuro marido.