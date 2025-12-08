El tatuaje oculto de Óscar Casas y las teorías sobre si Ana Mena tiene algo que ver o no

Óscar Casas atraviesa una etapa especialmente luminosa tanto en lo personal como en lo profesional. La presentación en cines de Me has robado el corazón ha coincidido con un periodo en el que el actor se siente seguro, motivado y acompañado, algo que él mismo ha reconocido en varias ocasiones durante las últimas semanas. El proyecto llega además en paralelo al inminente estreno de Ídolos, la cinta que comparte protagonismo con su pareja, la cantante Ana Mena, un trabajo que también ha despertado gran expectación. En ambos casos, Casas se ha mostrado satisfecho con el resultado y agradecido por todo lo que está viviendo.

La primera señal de esta etapa tan especial se produjo el pasado 12 de noviembre, durante la gala de los Premios Glamour Women of the Year 2025, cuando por primera vez decidió expresar abiertamente sus sentimientos hacia Ana Mena en un escenario público. Lo hizo con la espontaneidad y timidez que le caracterizan, provocando una ovación inmediata entre los asistentes. «A esta chica tan guapa. Te quiero», declaró mientras le tomaba la mano, un gesto que marcó un antes y un después en su relación ante los medios.

La relación de Óscar Casas y Ana Mena

Óscar Casas y Ana Mena comenzaron su relación en 2024, aunque no la hicieron pública hasta junio del año siguiente, cuando compartieron su primera fotografía juntos en redes sociales. A partir de ese momento, dejaron claro que no pretendían ocultarse. Lejos de las especulaciones o los intentos de mantener su romance en un terreno hermético, ambos han normalizado su presencia conjunta en eventos y apariciones públicas. En cada una de ellas se han mostrado cómplices, tranquilos y muy unidos.

Durante la premiere de su nuevo proyecto, Casas volvió a expresar cómo se siente en esta etapa sentimental. Lo hizo con la sinceridad que ya mostró en su declaración pública de noviembre, dejando claro que vive un momento de plenitud. No sólo habló de amor, sino de algunas anécdotas personales que sorprendieron incluso a los reporteros presentes.

La noche del estreno estuvo cargada de emociones para el actor. Arropado por su familia y por Ana Mena, Casas presentó una película en la que interpreta a un joven que manipula a su pareja para cometer un robo en un banco, un perfil que él mismo reconoció que está muy lejos de su realidad. «Hay cosas que no comparto con mi personaje como robar un banco o engañar a una chica», explicó, subrayando la distancia entre ese papel y la persona que es en su vida diaria.

Los misteriosos tatuajes de Óscar Casas

A partir de ahí llegó uno de los momentos más comentados de la noche. La conversación derivó hacia las cosas que uno es capaz de hacer por amor, y Casas se tomó con humor la pregunta. «¿Cosas que haya hecho por amor? Muchas. Hay muchas típicas, tatuarse iniciales…», confesó entre risas, dejando claro que él también tiene una historia tatuada en un lugar especialmente íntimo. Sin embargo, evitó aclarar a quién pertenece ese gesto, y prefirió bromear sobre su forma de ver el pasado. «Yo no me borro, no reniego de mi pasado», añadió mientras los reporteros reaccionaban sorprendidos.

En medio del tono distendido, volvió a hablar de lo enamorado que está en la actualidad, dejando una frase que resume perfectamente su situación sentimental. «Mi corazón está robadísimo», dijo en referencia directa a Ana Mena, que siguió la proyección junto a los familiares del actor.

Tras el pase de la película, la celebración continuó en el local CUPRA City Garage Madrid, situado en la calle Serrano. Allí se reunió un grupo cercano compuesto por la familia del actor, algunos amigos y la propia Ana Mena. Fiel a su estilo discreto, la cantante optó por evitar el photocall y no atender a los medios, una decisión que encaja con la manera en la que ha gestionado siempre su vida sentimental, incluso ahora que mantiene una relación con uno de los intérpretes más mediáticos de su generación.

Ana Mena está muy integrada

Ana Mena esquivó a la prensa en su última aparición pero su cuñada Sheila Casas habló del tema con total naturalidad. La buena relación entre ambas quedó clara a través de sus declaraciones. «Nos conocimos hace poquito y muy bien. Es una niña encantadora y muy dulce», afirmó, dejando claro que la artista ha encajado con naturalidad en la familia. A continuación, expresó lo orgullosa que está de ver a su hermano tan feliz. «Le han robado el corazón y yo creo que está muy bien robado», remató.

El estreno de Me has robado el corazón ha servido para confirmar que Óscar Casas vive uno de los momentos más importantes de su vida. Su carrera continúa creciendo con proyectos ambiciosos y muy diferentes entre sí, y lo hace acompañado de una pareja con la que comparte tanto la vida como parte de su trayectoria profesional. El actor se muestra seguro, divertido y en paz con su pasado, algo que se refleja en cada una de sus intervenciones públicas.

Las confesiones de la noche, el apoyo de su familia y la presencia silenciosa pero significativa de Ana Mena han dibujado la imagen de un artista que disfruta de un equilibrio que pocas veces se ve en plena exposición mediática. Con una agenda repleta de estrenos y una relación cada vez más consolidada, parece claro que Óscar Casas encara una etapa en la que su vida profesional y personal avanzan en armonía.