Sheila Casas sale al paso ante los rumores de mala relación con Ana Mena: "Es encantadora"

Óscar Casas no lo esconde, y es que se declara totalmente enamorado de su chica, Ana Mena. Tal y como reconocía públicamente hace poco, el actor tiene el corazón «más que robado» por la cantante. «Robadísimo», afirmaba con una sonrisa, buena prueba del gran momento que atraviesan. Y es que su química es muy palpable tanto dentro como fuera de la pequeña pantalla.

A punto de estrenar su primer proyecto juntos, ya que ambos comparten pantalla en la película Ídolos, no cabe duda de que su relación está más que afianzada. Tanto es así, que incluso la familia Casas se muestra encantada con este noviazgo.

Sheila Casas en un evento. (Foto: Gtres)

Durante el estreno de la comedia romántica Me has robado el corazón, Sheila Casas hablaba sobre su actual situación sentimental y si está ilusionada con su nuevo amor tras la ruptura con Álvaro Muñoz Escassi. «Tienes que robarte el corazón tú mismo, porque cuando te quieres, puedes querer también a los demás», declaraba al respecto.

Una intensa historia de amor que traspasa la pantalla

En cuanto a Ana Mena, Casas asegura que está encantadísima por poder tenerla como cuñada. «No nos conocíamos, nos conocimos hace poquito y es una niña realmente encantadora, muy dulce», ha elogiado a la artista. Del mismo modo, la abogada confiesa que tiene muchas ganas de ver Ídolos, -película en la que Mena comparte pantalla junto a Óscar Casas-. «Le han robado el corazón y muy bien robado», sostiene con una sonrisa sobre su hermano.

Óscar Casas. (Foto: Gtres)

La historia de amor de Ana Mena y Óscar Casas nacía durante las grabaciones de Ídolos, cinta en la que Casas da vida a un motorista de gran prestigio, mientras que Ana Mea encarna a una tatuadora. Y lo cierto es que el intenso romance que se desarrolló entre ambos ha conseguido traspasar la pantalla.

Tanto es así, que ya no esconden lo que sienten uno por el otro y lo gritan a los cuatro vientos. Por ejemplo, durante los Premios Glamour Women of the Year 2025, -donde Óscar fue galardonado como Hombre del Año-, el actor daba las gracias a todas las mujeres de su vida y que le inspiran, momento en el que también aprovechó para dirigirse a su novia con un emocionante y tímido: «Te quiero».

Ana Mena. (Foto: Gtres)

Es más, Óscar ha llegado incluso a confesar el sueño que tiene, que no es otro que el de formar una gran familia. «Todavía no lo he pensado en detalle, pero sí me gustaría tener como 12 hijos», reconocía divertido.

Pese a la presión mediática a la que viven sometidos debido a su profesión, los dos jóvenes han demostrado que siempre hay espacio para el amor, además de que tienen muchas cosas en común. Por ejemplo, ambos disfrutan practicando surf, además de que siempre encuentran un momento para viajar y pasar tiempo juntos. Y aunque en un principio llevaron su romance con la máxima discreción, para su entorno no lo era tanto, tal y como demostraba el propio Mario Casas después de que saliesen a relucir las primeras imágenes de la pareja en actitud cariñosa.