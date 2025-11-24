Sheila Casas parece que tiene una cuñada predilecta. El pasado viernes 21 de noviembre, la ex de Álvaro Muñoz Escassi celebró su 38 cumpleaños con una fiesta en la que no faltó Melyssa Pinto, la novia de su hermano Mario. Sin embargo, la ausencia -al menos en fotos- de Ana Mena -la pareja de Óscar Casas y a la que no sigue en redes sociales- ha llamado mucho la atención, ya que la artista lleva más tiempo en la familia que la influencer. Unas pistas, entre otras, que daría cuenta que la relación entre Sheila -que ha reaccionado con LOOK a las pruebas- y Ana es inexistente.

Las pistas de la inexistente relación entre Sheila Casas y Ana Mena

El pasado viernes 21, Melyssa Pinto compartió un vídeo de lo más revelador. La creadora de contenidos, que sale desde hace varios meses con Mario Casas, publicó una secuencia en blanco y negro en la que felicitaba a su cuñada, Sheila Casas, en la que aparecía soplando las velas de la tarta de cumpleaños. «Que todos tus deseos se cumplan, Sheila», escribió la ex concursante de La isla de las tentaciones. Una estampa que da cuenta el gran feeling que hay entre Sheila y Melyssa como cuñadas, además de ser compañeras de trabajo -ya que hace solo unas semanas acudieron a un evento juntas-.

Las pistas de la buena relación entre Sheila Casas y su cuñada, Melyssa Pinto. (Fotos: Redes Sociales)

Sin embargo, al igual que sí que Pinto dejó constancia de que es una más en la familia Casas, no ha sido así con Ana Mena. La ausencia de la artista -al menos, en imágenes-, al cumpleaños de la hermana de su novio, Óscar Casas, ha sido cuanto menos llamativa -pese a que la cantante lleva más tiempo en el clan-.

A ello se le suma que Sheila Casas sí que sigue en redes sociales a Melyssa, pero no a Ana. Sabido es que el universo 2.0 suele ofrecer muchas pistas en cuanto a temas de actualidad -así como los follows o unfollows-. De la misma manera, la novia de Óscar Casas no sigue a su cuñada, pero sí al resto de miembros del clan -como a Mario o a Christian, los hermanos de su pareja-.

Las pistas de la inexistente relación entre Sheila Casas y Ana Mena, novia de su hermano Óscar. (Fotos: Redes Sociales)

Finalmente, LOOK ha podido contactar con Sheila, que ha optado por no pronunciarse sobre la ausencia de Ana Mena a su cumpleaños, así como de la relación con la misma. Una actitud que dista mucho cuando le preguntan por Melyssa, como ocurrió hace unas semanas cuando coincidió con la influencer en un evento de belleza: «Es la mejor compañía, es familia y hemos coincidido. Melyssa es una chica súper dulce, muy simpática, se le ve muy buena persona y muy pura».