Óscar Casas se sincera sobre Ana Mena en la premier de su nueva película: «Tengo el corazón robadísimo»

Comenzaron su relación como compañeros de trabajo. Pero, tantas horas juntos terminaron por unirles a nivel sentimental. Óscar Casas acaba de presentar su nuevo proyecto cinematográfico. Una película que llega bajo el título de Me has robado el corazón y que protagoniza junto a la actriz Ana Jara. De esta manera, tal y como se ha informado, el audiovisual será estrenado en los cines de toda España este próximo viernes, 5 de diciembre. Una comedia romántica que cuenta con la dirección de Chus Gutiérrez y en el que podremos ver un reparto que incluye rostros como el de Arturo Valls, Antonio Pagudo, Mario Marzo y Lucía Veiga.

Durante la exclusiva fiesta en el Cupra City Garaje de Madrid, el actor tuvo un encuentro con Europa Press. «Está ahora mi familia justo viéndola en el cine y con ganas de saber lo que opinan y con ganas de que el público la vea. Para mí es una película que… Lo que pretende es hacerte sonreír y anhelar la vida y querer disfrutar más y salir más enamorado de la vida. Y es lo que me pasa a mí volviendo a ver la película, de querer encontrar un camino del que volar y ser feliz», comentó ilusionado.

Ana Mena, artista y pareja de Óscar Casas, acude al estreno

Óscar Casas estuvo acompañado de sus seres queridos en este gran estreno. De hecho, no faltó su querida novia, Ana Mena. Los cantantes mantienen una relación sentimental desde el pasado 2024. Pero, aunque hicieron oficial su relación, siempre han intentado mantenerse al margen del ojo público. Y es que, incluso, la artista evitó posar en el photocall para no quitarle protagonismo a su pareja.

Ambos están muy enamorados y no lo ocultan. Una situación de la que pudimos ser testigos durante los premios Glamour Women of the Year 2025, cuando Casas, al recibir el galardón como Hombre del Año, le dedicó unas bonitas palabras a Mena. «También se lo dedico a esta chica tan guapa. Te quiero», dijo.

Durante la presentación de la película, el joven hizo una serie de comparaciones de su personaje con él mismo. Así pues, entre una cosa y otra, terminó confesando cuál es el estado de su corazón. Y es que, en referencia al nombre del largometraje, fue honesto. «Robadísimo», comentó. Unas palabras con las que dejó claro que está muy enamorado de la malagueña.

Se enamoraron en pleno rodaje de ‘Ídolos’

Como comentábamos en líneas anteriores, los artistas se enamoraron durante el rodaje de Ídolos. El largometraje todavía no ha visto la luz, pero la sintonía entre ambas estrellas, sin lugar a duda, traspasó la pantalla. Un proyecto que, sin lugar a duda, será de los más comentados del próximo 2026.