Patricia Cerezo se casa con Kiko Gámez tras cuatro años de relación. La pareja ha decidido darse el sí, quiero y, de esta manera, poner el broche de oro a su historia de amor, de la que la colaboradora televisiva ha hablado abiertamente en innumerables ocasiones.

El pasado mes de junio, LOOK pudo hablar con la presentadora, que habló abiertamente sobre sus planes de boda con Gámez. «Para mí tener una pareja es un proyecto de vida. Y el tener un proyecto de vida conlleva el compromiso. Comprometerme puede ser la fiesta del amor. Y yo creo que cada etapa de la vida tiene sus momentos, pero para casarse nunca es tarde», dijo. Ahora, este sueño de la ex mujer de Ramón García es una realidad y ya se conocen algunos detalles del enlace.

Patricia Cerezo y Kiko Gámez. (Foto: Gtres)

Los detalles de la boda de Patricia Cerezo

El 2026 es un año, sin duda, en el que el amor es el gran protagonista. Si hace unos días se destapaba el enlace matrimonial entre Susanna Griso o el de Raquel Bollo, ahora ha trascendido que Patricia Cerezo será la tercera novia mediática del año.

En su entrevista con LOOK, la tertuliana habló sobre los lugares en los que le gustaría darse el sí, quiero por segunda vez. Entonces, la presentadora dijo que durante unas grabaciones vio unos escenarios que le gustaban: «Pues durante las grabaciones he visto unos cuantos que me han gustado. Descubrí el Palacio de Aldovea en Torrejón de Ardoz y me quedé impresionada. Es un sitio maravilloso que además también es un sitio de celebraciones. Puestos a soñar, tampoco me importaría el Castillo de Manzanares el Real o en Buitrago de Lozoya que también es precioso. Y como no, en Madrid capital, que yo soy de ahí».

Por el momento, ¡Hola! ha confirmado según fuentes cercanas a la pareja que esto ya es una realidad y que ya ha existido una pedida de mano. De hecho, todavía no saben cuál será la fecha exacta -aunque previsiblemente será 2026-, pero sí que tienen claro que será en un ambiente íntimo y una «celebración del amor», tal y como contó la propia protagonista hace solo unos meses. «El siguiente paso normal y lógico sería una boda. Tengo ganas de casarme. Espero que llegue pronto (…). Luego voy de moderna por la vida, pero esas cositas me gusta todavía que el chico le pida matrimonio, aunque que no tengo ningún problema en pedirlo o dejarlo caer», dijo hace solo unos meses.

Entonces, la ex mujer de Ramón García dijo que en ningún momento se cerraban a tener planes de boda. «Hablamos de planes de vida, de proyectos, de todo y claro que forma parte de nuestra vida y de nuestra ilusión. Creo que en la vida hay que tener siempre proyectos y un proyecto de vida es precioso», confesó.