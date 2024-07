Este fin de semana, Madrid se ha convertido en el punto de encuentro de miles de seguidores de Karol G. La colombiana ha hecho historia en España al llenar durante cuatro noches consecutivas el Estadio Santiago Bernabéu (será este lunes, 22 de julio, cuando realice su tercer show). Hasta el citado lugar se desplazó Patricia Cerezo para vivir en primera persona el espectáculo musical que se realiza en el marco de la gira Mañana será bonito.

No acudió sola, sino en compañía de su actual pareja, Kiko Gámez. Antes de entrar a las inmediaciones del templo blanco, Patricia atendió a los medios de comunicación allí presentes y aclaró en qué momento sentimental se encuentra con Gámez.

Patricia Cerezo en un evento. (Foto: Gtres)

¿Boda a la vista?

Al ser preguntada por su noviazgo, Patricia Cerezo hizo gala de su buen sentido del humor. «Yo, a veces, resulto un poquito pesada. Estoy un poquito ya empalagosa, pero bien, bien. Estoy contenta», dijo en un primer momento con una sonrisa de oreja a oreja.

Patricia Cerezo en el concierto de Luis Miguel en el Santiago Bernabéu. (Foto: Gtres)

«Estamos tranquilos y felices, la verdad», añadió después. Tras estas declaraciones fue preguntada por una posible boda a lo que respondió riéndose. «¿El anillo para cuándo? No lo sé», indicó, haciendo hincapié en que Kiko Gámez, por ahora, no le ha pedido matrimonio. «Cuando me lo pida, ya veré yo lo que respondo», continuó en tono jocoso. «A ver, que vuelvo a repetir lo que digo siempre, que estoy muy contenta. Esto es un proyecto de vida y la idea es que dure siempre», continuó. «Celebrar el amor es lo más bonito», terminó diciendo.

De esta manera, la periodista aclaró si se casará o no con Gámez y, aunque no descarta un enlace, lo cierto es que, por el momento no habrá boda.

Patricia Cerezo junto a Kiko Gámez. (Foto: Gtres)

Un inesperado romance

En 2021, salió a la luz que Patricia Cerezo y Ramón García habían puesto fin a su historia de amor tras 24 años de matrimonio y dos hijas en común. Después, se supo que la comunicadora había rehecho su vida junto a Kiko Gámez, de quien está profundamente enamorada.

Patricia Cerezo y Ramón García en Madrid. (Foto: Gtres)

Patricia y Kiko llevan ya más de tres años juntos y han sido varias las ocasiones en las que se les ha podido ver juntos. También, a través de las redes sociales, Cerezo ha compartido alguna que otra publicación en su perfil de Instagram declarando su amor al empresario.

Sin ir más lejos, a finales de año le felicitó con un emotivo vídeo. «Y hoy, mi pequeño homenaje a ti, Kiko. Porque es tu cumpleaños. Porque te quiero. Porque eres la persona más increíble y más generosa que he conocido. Porque la vida es preciosa contigo. Porque nadie ha creído en mí como lo has hecho tú. Porque me antepones a todo y a todos. Porque me haces reír. Porque me zarandeas cuando me relajo. Porque me encanta bailar contigo. Porque contigo todo es mejor. Porque el amor no duele. Porque eres mi vida. Felicidades @kiko_gamez . Quiero celebrar la vida siempre contigo», expresó, ilusionada.