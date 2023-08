El triste aniversario de Patricia Cerezo en uno de sus mejores momentos

Patricia Cerezo está viviendo un feliz momento. La ex mujer de Ramón García -que ha vuelto a la actualidad con el regreso del programa Grand Prix- está de nuevo enamorada pero, además, se encuentra muy volcada en su trabajo en televisión. Muy atenta y amable como siempre, Patricia Cerezo no ha dudado en atender a las cámaras de la Agencia Gtres a la salida del trabajo, y ha comentado qué planes tiene de cara a esta última etapa del verano y cómo se encuentra a nivel personal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Patricia Cerezo De Castellví (@paticerezo)

«Virgencita, que me quede como estoy, porque estoy súper feliz con mi trabajo, muy feliz con Kiko y feliz y orgullosa de mis hijas. No puedo pedir más», ha dicho la periodista, que reconoce que se encuentra en uno de sus mejores momentos. Aunque por ahora continúa trabajando, Patricia espera poder hacer algún viaje corto para poder desconectar un poco y recargar energías de cara al inicio de curso. «Voy a hacer una escapadita corta. Estoy ahora conciliando lo que es trabajar y estar los fines de semana con mis hijas, pero ahora una escapadita corta, porque tampoco puedo dejar el trabajo mucho tiempo», ha asegurado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Patricia Cerezo De Castellví (@paticerezo)

A pesar de que está feliz, este mes de agosto está marcado por un triste aniversario. Ella misma ha compartido en su perfil público un emotivo post en recuerdo a su padre, fallecido el 16 de agosto de 2018 como consecuencia de una complicación derivada de una operación de hernia de disco a la que se sometió pocas semanas antes. «No te has ido. Ni te irás jamás. Te quiero y te echo de menos tanto o más que hace 5 años», ha escrito la periodista.

La felicidad de Paloma Cuevas

Patricia no ha dudado tampoco en pronunciarse sobre la relación entre Paloma Cuevas y Luis Miguel. La diseñadora está acompañando al cantante en su gira mundial y se les ha visto, además, disfrutando de unos días de descanso en México antes de comenzar el tour. «Paloma Cuevas está feliz, pasando frío porque está en Argentina. Arrasando Luis Miguel con toda la gira de conciertos que tiene en América y va a venir también a España. Yo es que no me puedo alegrar más por ella. La veo feliz», ha dicho Patricia Cerezo que, además, se ha pronunciado sobre la polémica que ha rodeado al artista en su primera etapa en Argentina, en torno a un supuesto doble. «Hay uno y nada más», ha sentenciado.

El susto de Genoveva

Patricia también se ha pronunciado sobre Genoveva Casanova. La ex mujer de Cayetano Martínez de Irujo tuvo que estar una semana ingresada en un hospital de Madrid a principios de este mes de agosto a consecuencia de una embolia pulmonar, de la que, afortunadamente, ya se está recuperando. «Genoveva se está recuperando. Ya he comentado que el susto ha sido grande. Ella me decía que nadie está a salvo, porque es una mujer sana, joven, con hábitos saludables y mira lo que le ha ocurrido. Va despacito, se está recuperando, pero le queda todavía», ha comentado Patricia.